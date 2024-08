和北捷、米奇與好朋友「Keep It Real」拍照打卡 再抽香港迪士尼樂園雙人遊

米奇與好朋友現身心中山線形公園。 圖:邁思娛樂股份有限公司/提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今夏最歡樂!台北捷運公司於今年夏天推出以米奇與好朋友的「繽紛嘉年華版」限量系列商品,淡水信義線上則有「米奇與好朋友主題彩繪列車」,尤其是外國遊客最愛的捷運中山站,推出心中山米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對,不容錯過!

▲米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對,共計11處拍照點。 圖:台北大眾捷運股份有限公司/提供

即日起至9/30,「米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對」在捷運心中山線形公園登場,共計11處超吸睛造景,粉絲快來一同打卡拍照!所有大、小朋友與迪士尼粉絲們不妨把握機會,穿上最時髦的打扮,到捷運心中山發揮創意與他們互動盡情合照,照片上傳打卡還有機會抽中香港迪士尼樂園雙人行,搭乘星宇航空歡樂一夏!

▲主題彩繪列車。 圖:邁思娛樂股份有限公司提供/提供

◎ 米奇與好朋友主題都會潮流彩繪列車 陪伴大家通勤

台北捷運公司結合迪士尼「Keep It Real」都會潮流風格打造主題彩繪列車,在淡水信義線登場,米奇與好朋友共同陪伴大台北地區的通勤族們,想追蹤米奇與好朋友主題列車,可下載「台北捷運Go」App,點選「列車動態資訊2.0」,就能精準搭乘歡樂主題列車,開啟城市漫遊美好時光。

▲繽紛嘉年華版限量系列產品。 圖:台北大眾捷運股份有限公司/提供

◎ 台北捷運首度推出迪士尼「繽紛嘉年華版」限量系列商品

今年迪士尼以米奇與好朋友將首度走進真實世界「Keep It Real」為主題,推出多款迪士尼主題系列商品,跳脫以往經典風格,以繽紛、鮮豔、色彩對比強烈的色調,推出17項27款捷運限定款的都會繽紛嘉年華主題商品,呈現米奇與好朋友來到城市漫遊的畫面,為炎炎夏日帶來更多歡樂氣氛。在商品設計上結合迪士尼主題,融入了更多捷運元素巧思,如結合捷運5條路線色調,以線條狀勾勒出背景意象;另推出燒腦字母款,結合繽紛Q版英文字母及迪士尼可愛角色設計穿插排列,其中藏有許多如「METRO」、「TAIPEI」及「MICKEY」等文字,挑戰粉絲們眼力。

本次推出品項以「旅遊及日常生活用品」為主,實用度滿分更貼近生活,也讓人更加感受迪士尼「Keep It Real」的概念。新品包括出國旅遊不可以或缺的護照套、行李吊牌、換洗包、可收納購物袋及行李箱綁帶等,日常生活絕對用得到的票卡夾、飲料提袋/杯套、鑰匙圈、零錢包、餐具包等等,品項豐富,絕對值得粉絲們期待。商品皆可在台北捷運商品館-中山店(位於中山地下街近R8出口)、蝦皮商城台北捷運官方直營店購買;凡購買迪士尼主題限定商品滿399元,即可享1元加購「迪士尼環保購物袋-捷運限定款」1個,數量有限兌完為止。活動詳情可至「米奇與好朋友 KEEP IT REAL」活動網頁查詢。

