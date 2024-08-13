台北深夜好去處！擁有浪漫老靈魂的咖啡廳：Sugar Man Café

喧囂裡的靜默、寧靜中的喧鬧，「Sugar Man Cafe」彷彿城市中的避風港，這座老宅之中蘊含著懷舊故事，復古文青的空間讓人產生駐留的念頭，滿滿藏書更是深受文青們青睞，每一本書背後都隱藏著無限的可能性和故事，該店家無限時且提供wifi和插座，這裡不拘時段且提供免費的wifi和插座，工作和創作的理想場所。想要一個位置的話，一定要提早來搶佔哦！

台北咖啡廳：環境介紹

圖 /ReadyGo

融合了懷舊與現代的魅力，Sugar Man Cafe坐落於城市角落的老宅中，彷彿一個隱秘的文青天地，每處角落都散發著濃厚的文化氛圍，中英文歌曲伴隨著滿牆的老照片和古董物件，讓人彷彿時光倒流，內部佈置溫馨舒適，除了多人座還有單人座，超多插座和檯燈讓人可以完全沉浸在工作世界中，不被打擾！戶外還有設立可抽菸的半露天座位，如果不喜歡菸味的大家記得要避開喔！

台北咖啡廳：菜單

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從軟性飲品到義式咖啡應有盡有，還有鹹食餐點、貝果、吐司與蛋糕可以參考，Sugar Man Cafe店內低消為一人一杯飲品，其中手工水餃與日式炒麵是店內招牌，來到這裡的各位絕對要點起來！

台北咖啡廳：餐點推薦

手工水餃

飽滿餡料、鹹度恰到好處的醬汁，Sugar Man Cafe的水餃香氣十足而不過於鹹重，外皮輕薄、豬肉清脆多汁，每顆水餃都包裹著豐富的餡料，入口即化的口感令人難以忘懷，搭配館內自家製的特製醬汁，香味濃郁、辣度適中，每口都充滿滿足感和幸福感。

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日式炒麵

日式炒麵是客人必點餐點，濃濃醬油香氣與柴魚香交織，香氣中隱藏著柔和的奶香，讓整個餐點增添了層次感和深度，麵條的質地恰到好處，彈牙而不膩口，清新生菜與美乃滋的搭配，更是提升了整體口感！在這裡，日式炒麵不僅是一道美食，更是一段穿越時空的味覺探險，讓人回味無窮。

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冰拿鐵

由精選咖啡豆經過細膩烘焙的咖啡豆，擁有著豐富而深邃的口感，微苦餘韻在舌尖上繚繞、奶泡上浮現淡淡奶香，濃郁咖啡香氣與柔和奶泡融為一體，讓人宛如置身於外國街頭，每一杯都是一段寧靜的時光，讓人在喧囂中找到片刻的安寧與滿足。

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台北咖啡廳：店家資訊

店家地址：台北市大安區和平東路一段87-1號

連絡電話：0227209742

營業時間：週一至週日 14:00-04:00

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