松河街沿岸賞堤壁 再逛饒河街夜市 美景美食雙重享受

「Here we are 松山」畫出了松山區的知名景點。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北市饒河夜市不僅有美味小吃，其實周邊松河街堤壁，更是另一番美麗的風景！一幅幅由藝術家操刀的畫作，帶給市民、遊客精采無比的視覺饗宴。

▲「Here we are 松山」結合了虛實交錯的手法，讓觀賞者看到前所未見的精采松山。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

首先，松河街的第一站「Here we are 松山」位於松河街2號，由設計師張大雅（Daya）打造，這個名字的意思是「我們到了」，也有「歡迎來到」的意思。第一站充滿歡迎的氛圍，結合了虛實交錯的手法，讓我們看到前所未見的精彩松山。堤壁上畫出了松山區的知名景點，例如慈祐宮、饒河街夜市、小巨蛋、彩虹橋及各個文青聚集地獨特的咖啡廳。

▲「松山故事」幾何切割的風格加上不同時代的代表色彩，讓觀者彷彿穿梭於錫口的不同時空中。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

第二站「松山故事」位於松河街112-158號，由設計師楊佳璋以松山的歷史為創作基底，採用繪本風格講述當地的故事。作品描繪了三個老婆婆在榕樹下講古的場景，並通過松山國小的三棵百年老樹「刺桐奶奶」、「不老仙」及「萬壽翁」，向孩子們訴說昔日「錫口」的歷史。作品以幾何切割的風格加上不同時代的代表色彩，讓觀者感受到超現實的魅力，彷彿穿梭於錫口不同時空中。

第三站「松河街漫遊時光機」位於松河街（南港路三段190巷至256巷止），由設計師吳介民設計，讓觀者感受到時光穿梭，見證過去與現代的交替，以及當地豐富的文化資產。八卦窯和玉成戲院等歷史建築展示了當時的繁盛景況。我們通過幾何彩繪來呈現當地的人文特色和產業發展，講述在地的故事，創造專屬松河街的漫遊時光巡禮。

假日不妨到松河街進行壁畫巡禮，白天欣賞壁畫，晚上就近到饒河夜市吃吃喝喝，最後用美好的心情畫下假期的句點。

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