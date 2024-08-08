不能錯過的老街美食！雙溪「必吃3大美食」：紅豆花生雪花冰、3條100元營養三明治、寒天布丁蛋糕

來到雙溪老街一定不能錯過的三大美食，花生冰、寒天布丁蛋糕、營養三明治，三間外觀看起來都超不顯眼，沒想到生意超好，尤其是雙溪蔡冰，看到長長的排隊人潮就是了，招牌必點紅豆花生雪花冰，帶香氣的硬花生加上軟糯水煮的軟花生，可以同時吃到，超滿足的，底層還有花生雪花冰，多層次口感，讓人一口接一口停不下來，還有來自海山餅店，製作傳統簡單的寒天布丁蛋糕、Q彈綿密好吃，現點現做的營養三明治一條居然只要35元，有機會來雙溪，千萬別錯過好吃又便宜的在地美食。

雙溪蔡冰樣式超多種，可以自己配的花生雪花冰，也可以直接選搭配好的花生牛奶雪花冰。

想吃要有心理準備排隊，先買單付錢拿號碼牌再取餐。

招牌必點紅豆花生雪花冰75元，超大一碗，建議可以兩個人分食，上面鋪滿香氣酥脆的硬花生和軟糯水煮的軟花生，再搭配上細緻綿密的紅豆，最下層還是花生口味的雪花冰，甜甜鹹鹹的，超涮嘴的～

雙溪營養三明治原味一條居然只要35元，3條100元，在這個什麼都漲的年代真是太便宜了～

現點現做，食材新鮮好吃。

位於雙溪橋旁的海山餅店是當地超過半世紀的餅店。

招牌必買：寒天布丁蛋糕140元，蠻大顆的，蛋糕出爐時香氣四溢，拿到手時還熱熱的，口感相當細緻綿密，不添加香精香料，大人小孩都喜愛。影片分享。

除寒天蛋糕也有咖啡肉餅和綠豆椪、蛋黃酥、鳳梨酥等。

雙溪老街景點：林益和藥房

雙溪老街景點：雙溪渡船頭遺址。

雙溪蔡冰

新北市雙溪區太平路50號甲3；營業時間：11:00-19:30（周一公休）

海山餅店

新北市雙溪區中華路2號；營業時間：08:00-19:30（周一公休）

雙溪營養三明治

新北市雙溪區太平路41號

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享

FB：大海愛上藍天

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