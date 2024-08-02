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小橘公仔收集一日遊！ 基隆城市指標「橘色傘人家族」萌娃照特搜 可愛小雲.小傘.大傘最新駐點處快追

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／市民 柑凱譯、黃玉琳 提供
圖／市民 柑凱譯、黃玉琳 提供

台灣處處是美景，轉個彎就有驚喜！ 過往介紹過「幸福公鹿」公路局公仔指標，引發用路人的興趣蒐集拍照。然而，在基隆也有這樣的城市美景，一座座的小橘公仔落腳在基隆城市裡擔任小小導覽員，等著大家來發掘！

圖／基隆市政府觀銷處
圖／基隆市政府觀銷處

近期有網友在「基隆人日常」臉書社團分享一系列小傘娃娃的可愛萌照，提到「知道位置就不難找，不知道會置就胡亂找，謝謝眾多版友無私分享小傘娃娃的位置攻略」，接著PO出許多橘色傘人公仔與地理美照的獨照，表示不確定目前總數量有多少，目前僅收錄17座傘人娃娃。

圖／基隆市政府觀銷處
圖／基隆市政府觀銷處

經udn編輯搜查一番，原來這是一系列的基隆小傘人城市指標，最早出現自「2022城市博覽會」搭配設計了10處的基隆市橘色城市導覽員「傘人家族」指標系統，分別是撐著大傘壯壯版的「大傘」、頂著小傘古靈精樣的「小傘」、還有頭頂著雲朵雨滴狀的「小雲」，找到他們拿起手機掃一掃QR Code，能進一步獲得景點相關資訊。

圖／市民 黃玉琳 提供
圖／市民 黃玉琳 提供

經由網友分享得知，民眾除了孝三路商圈、城隍廟、崁仔頂、委託行商圈和許梓桑古厝等地看見它們，目前傘人家族散佈基隆城市各地的總數量，已超越當初設計的10座地點了，快趁著假日消遣來一趟美照收集一日遊吧！

下面參考網友們最新合力整理的「傘人娃娃位置攻略」：

小傘

圖／市民 柑凱譯 提供
圖／市民 柑凱譯 提供

📍「基隆推薦行程」-基隆車站外圍(吸菸區對面)

📍「委託行商圈」-忠四路(晶鑽休閒舞場)大樓正對面

📍「基隆要塞司令部」-正門左邊

📍「基隆塔」-公廁入口景觀台樓梯口

📍「基隆要塞司令部校官眷舍」-眷舍門口

📍「清法戰爭紀念園區」-無障礙坡道入口

大傘

圖／市民 柑凱譯 提供
圖／市民 柑凱譯 提供

📍「海洋廣場」

📍「孝三路商圈」-第一銀行旁 品辰素食(99巷口)

📍「崁仔頂」-忠二所對面(忠二路孝一路十字交叉路口)

📍「忠烈祠」-何佳仁幼兒園旁樓梯口

📍「阿根納造船廠遺構」

📍「正濱漁港色彩屋」

📍「潮境公園」-平浪橋過後第一個停車場 入口處往前約20米

小雲

圖／市民 柑凱譯 提供
圖／市民 柑凱譯 提供

📍「城隍廟」-基隆護國城隍廟 人行地下道前入口

📍「許梓桑古厝」-7-11極品門市旁進巷(左轉後順行10米)右側

📍「望幽谷」-65高地停車場旁樓梯口

圖／基隆市政府觀銷處
圖／基隆市政府觀銷處

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