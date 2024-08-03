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夢幻桃紅魅力！ 柯夢波丹夏日海灘派對 8/3大武崙沙灘登場 孫盛希、李英宏眾星同嗨

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「柯夢波丹夏日海灘派對」在8/3 14:00-21:00，基隆大武崙沙灘盛大舉辦。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
「柯夢波丹夏日海灘派對」在8/3 14:00-21:00，基隆大武崙沙灘盛大舉辦。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】柯夢波丹與基隆市政府產業發展處、文化觀光局及交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，8/3 14:00-21:00，將在基隆大武崙沙灘盛大舉辦，用柯夢品牌識別色桃紅色熱情打造「Hot Pink Party」，首度前進北海岸。此次也聯手台灣知名市集「出外人」打造最具玩味的海灘市集，活動卡司邀請到金曲歌后孫盛希、嘻哈王子李英宏眾星輪番上陣絕無冷場，除此之外，柯夢特別準備豪華海景包廂、限定派對專屬好禮、加碼派對煙火秀，打造最好玩的夏日海灘派對。

此次沙灘派對邀請到多位金曲獎得主及超人氣歌手、嘻哈團體。首先是今年奪得最佳華語女歌手獎的歌后孫盛希，接著是曾獲得金曲最佳新人獎的壞特，此外，更邀請到以台北直直撞紅遍大街小巷，人稱水哥的李英宏、《大嘻哈時代》限定嘻哈男團、華語金曲派對單位「國語作業簿」賴皮、千禧世代唱作系潛力新星胡恂舞，當天他們將登上柯夢波丹的舞台，演唱多首熱門歌曲，超強卡司，邀請大家到場享受最的音樂饗宴。

▲「柯夢波丹夏日海灘派對」提供交通接駁。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
▲「柯夢波丹夏日海灘派對」提供交通接駁。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

本次攜手知名「出外人」市集號召家人氣餐點品牌：想不到、浪頭叔叔、餃人、酉草喫、炸雞、頭家嬤煙燻推出限定聯名餐盒。除此之外，柯夢海灘市集更有超過家美食攤商，種類橫跨美式、泰式、台味到法式，風格美食滿足你的味蕾。 當日基隆市政府產業發展處也推出限量市集折價活動，透過與粉專互動活動，即可獲得市集折價券，邀請大家品嘗基隆在地美食。

活動當日也安排了夏日派對煙火秀和大家提早過七夕！基隆市政府文化觀光局特別結合此次沙灘派對限定加碼20:30的海洋主題煙火秀，搭配夏日海灘微風徐徐，肯定令人陶醉，邀請大家一起到基隆享受海洋嘉年華的熱鬧氣氛。

▲「柯夢波丹夏日海灘派對」交通接駁資訊。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
▲「柯夢波丹夏日海灘派對」交通接駁資訊。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

配合此次活動，湖海路二段路段於活動當日12:00-22:00進行交通管制，主辦單位也提供免費接駁車服務及詳細的停車資訊，鼓勵大家多加利用，既方便又環保，還可以免去塞車的困擾。本次共有兩條路線，服務時間從13:00開始，每10-20分鐘一班，直22:00。第1條路線為基隆火車站北站往返大武崙沙灘活動會場，遊客可以搭乘火車、客運到達基隆火車站後，步行至火車站北站出口乘坐接駁車。另針對自駕前來的遊客，市府規劃第2條接駁路線，往返外木山海興游泳池停車場站至活動會場。由於周圍停車數量有限，歡迎民眾多加利用接駁車前往活動現場。繼基隆浪曲之後，一起再到基隆感受這個夏天的熱情與魅力！

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基隆 市集 派對

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