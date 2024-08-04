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百年「雞籠中元祭」登場 鬼朋友展、放水燈遊行來共襄盛舉

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雞籠中元祭即將迎來第170個年頭，今年活動從8/3展開。　圖：基隆市文化觀光局／提供
雞籠中元祭即將迎來第170個年頭，今年活動從8/3展開。　圖：基隆市文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年由基隆市張廖簡姓宗親會輪值主普的雞籠中元祭即將迎來第170個年頭，這是北台灣最具歷史意義且規模宏大的民俗慶典。基隆市文化觀光局於日前舉辦盛大的開幕記者會，正式宣告為期一個月的慶典即將展開。今年的祭典不僅是宗親會輪值的起始，也象徵著百年傳承的歷史換發新光彩，意義深遠。

基隆市長謝國樑表示，為讓更多人認識中元祭，文化觀光局推出了一系列活動。8/3-9/30藝術家成若涵的裝置藝術作品《團元》將在「文化廣場」與「基隆塔」展出，一高一低遙相呼應，是現代與過去的對話、人與靈魂的共鳴，更是對歷史的緬懷與展望。

此外，8/8-8/29基隆美術館 M01 展覽室將舉辦【鬼朋友度中元】親子特展，以孩童的「鬼朋友」視角為主題，讓民眾及親子用更親近、更活潑的方式認識中元祭。8/17-8/18基隆市區將舉行「隆來 JOIN 平安」中元祭主題快閃活動，配合放水燈遊行及普度2日，知名品牌如霹靂布袋戲、在地咖啡品牌、台虎精釀、韓國商會、KIRIN Bar Beer、茶聚等將設立快閃店，以平安為概念結合品牌特色，並設計各種互動及趣味遊戲、製作平安令旗、小神衣及紋身貼紙等特色文創品，邀請市民朋友踴躍參與。

▲特色的小文創品「平安發摟米」。　圖：基隆市文化觀光局／提供
▲特色的小文創品「平安發摟米」。　圖：基隆市文化觀光局／提供

今年的雞籠中元祭也特別推出一款別具特色的小文創品－「平安發摟米」，以其英文諧音「Follow Me」命名，寓意平安和祝福相隨行。8/9-8/18只要來到位於文化廣場的基隆平安選物所，即有機會獲得這款限量暖心平安米。活動詳情請參閱官網公告！

文化觀光局局長江亭玫提到，除了上述一系列豐富活動外，放水燈遊行更是不容錯過。今年放水燈遊行的開場表演陣容堅強，《默島進行曲》將為雞籠中元祭揭開序幕。國家文藝獎得主何曉玫擔任藝術總監，與擁有40年經驗的葉晉彰老師及特技藝術家李軍合作，共同創作特技彈跳獅陣演出。中華民國傳統民俗文化協會也將帶來30位樂師的北管演奏，展現基隆的文化風情。這場表演結合了基隆地區的陣頭團體和當代舞蹈，融合了臺灣元素和符號，透過社會上的各色人物展現跨時代的臺灣意象與歷史文化。

為了讓大家了解中元祭，文化觀光局特別製作了「鷄籠中元祭170」全新主視覺影片，並獲得全聯福利中心的大力支持，影片預計於8/12-8/18，在北北基桃地區的全聯300多家門市播放。此外，文化觀光局還將針對8/4的開龕門儀式、9/3的關龕門儀式以及8/17的放水燈遊行提供媒體直播服務，讓無法親臨現場的人也能感受到現場的熱鬧氛圍。更多精彩活動內容，請參閱「基隆市文化觀光局」的官方網站與臉書粉絲專頁。

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