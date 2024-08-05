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放進口袋名單！繁忙信義區最安靜的神秘咖啡廳－巢 nido

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

在成千上萬間台北咖啡廳當中，座落於市政府捷運站出口附近的巢 nido，在這幾年來默默累積了許多忠實常客。店裡除了有香氣四溢的手沖咖啡之外，美味可口的手工布丁更是引人垂涎，堪稱是不可錯過的隱藏版台北美食，不少人都為了它專程慕名而來。加上提供插座、入座不限時間、營業到深夜等好處，自然必須放進口袋名單內趕緊朝聖！

台北咖啡廳｜巢 nido 的環境特色

巢 nido 隱身在車水馬龍的信義區大馬路旁，而一走上看似不起眼的公寓二樓後，映入眼簾的就是寫著「輕聲細語」的木頭掛牌，一旁則是詩人泰戈爾在 Stray Birds 漂鳥集中的著名詩句。由此不難窺見老闆極具個性的作風，也讓初來乍到的客人們能夠先知道，待會兒進去之後一定要輕聲細語，絕對不能大聲喧嘩吵鬧。

圖/ @yi__xin1011
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走入室內之後，會讓人感覺像是瞬間來到另一個世界。在一片靜謐安詳的空間內，飄散著宜人的濃濃咖啡香氣，客人們各個安靜地沈浸在自己眼前的書本或電腦中。若想欣賞老闆手沖咖啡的專業身影，可以坐在寬敞的吧台安靜品嚐飲品。如果喜歡自己一個人專心看書或工作，也有靠背座椅的位子可選，且旁邊的書櫃還提供不少雜誌與選書。

台北咖啡廳｜巢 nido 的完整菜單

放眼全台北的咖啡廳，應該沒有第二家的菜單跟巢 nido 一樣有個性！店內販售的所有餐點與飲品，都會逐項寫在吧臺後方的黑板上，而除了如費南雪般的小甜點以外，不管是咖啡、紅茶等各種飲料，還是蛋糕、布丁等甜點，全部都採用相同的均一價，也就是每個人第一次點餐時一件 NT$300，後續加點則都只要每件 NT$100，並要注意不能攜帶外食。

圖@yi__xin1011
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台北咖啡廳｜巢 nido 的餐點介紹

裝在可愛玻璃罐內的「超級八布丁 Super 8 Pudding」，外觀療癒誘人、口感綿密柔軟、滋味甜而不膩，吃第一口就會感到驚豔不已，難怪在沒有宣傳廣告之下，仍然受到廣大饕客們的盛讚。不僅如此，起司蛋糕同樣也令人回味無窮，還有藍莓雪藏、反烤蘋果等罕見的口味，不論是配茶或配咖啡都再適合不過，令人忍不住加點再加點！

圖@yi__xin1011
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台北咖啡廳｜巢 nido 的消費注意事項與交通方式

在實際造訪之前，也建議大家先確實了解並遵守老闆的規定。舉例來說，巢 nido 不提供訂位、飲品只能以自備容器外帶，內用只接受1～2位的客人，而不接受3位以上的多人團體，且老闆還事先聲明分開坐也算。此外，雖然是提供免費插座與無線網路 Wi-Fi 的不限時咖啡廳，但若離開座位超過10分鐘就必須結帳離開。

最重要的一點，就是在店內務必隨時輕聲細語，手機也要記得轉至靜音模式，若想大肆聊天、大笑、講電話都要先到室外。不過，老闆也很率性地註明，針對已經成為朋友般的老客人，部分規定將有機會可以視為例外。看到這裡，大家不妨趕快行動，多去喝咖啡、吃布丁好成為熟客吧！

圖@yi__xin1011
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地址：台北市信義區忠孝東路五段183號2樓

交通方式：自捷運市政府站4號出口步行約3分鐘

營業時間：14：03～00：00，每月6日、16日、26日休，每週不固定休

聯絡電話：02-27534402

官方網站：臉書、IG

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咖啡廳 布丁 蛋糕

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