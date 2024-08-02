正濱漁港彩虹屋打卡！ 日系文青冰店看海吃冰 度過夏日療癒食光

【圖／文：行遍天下】

海那邊 店長：佳純、副店長：Eric

"日式刨冰以新鮮水果，搭配自熬果醬、茶凍、祕製紅豆，實在超欠吃！"

「台版威尼斯」基隆正濱漁港彩虹屋是近年來紅到海外的打卡勝地，坐落於七彩繽紛老屋群中的「海那邊」冰店是首先進駐的特色店家，帶動正濱漁港的人氣。

老闆夫妻倆從事藝術創作，先生傅強為演場會視覺導演，來自和平島阿美族聚落的太太潘薇安是作家、藝術家，因疫情影響出國工作，4年前友人邀請她為正濱漁港廢墟空屋注入獨特的美感、想法，曾赴世界各地旅行學料理的倆人毅然返鄉，最想賣冰！讓人一進來就能感受輕鬆氛圍，像是沖繩那樣無拘無束，奢侈坐擁和平島絕美夕陽、看海吃冰，最是自由浪漫！兩人親手改造漁港老屋，保留建築格局，以原木、透明玻璃等自然海洋元素設計，搭配彩虹屋的「正濱色」，營造舒服自在的藍色海洋氛圍。

網美級日式刨冰結合在地食材、手工製作以及和平島意象，像是阿拉寶灣國際級的「全球最美日出」、基隆嶼和正濱漁港夕陽晚霞美景。除了冰品、甜點，茶泡飯豪氣使用干貝、東北角鮑魚、基隆吉古拉和小卷等在地食材，成了秋冬熱賣。

▲金色日出。包含祕製蘋果醬、島嶼石花凍、香草冰淇淋

▲宇治茶湯。包含祕製紅豆、自製抹茶凍、白玉、日式煎茶





店家資訊

海那邊

地址：基隆市中正路529號

電話：02-2462-0538

FB：hi.there.team

時間：11:00-17:00（週二、三休）





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