盛夏風光小旅行！ 暢遊三重河濱公園 驚豔「仙丹花」璀璨盛開

【旅奇傳媒/編輯部報導】火紅色的仙丹花，創造喜氣洋洋令人驚豔的視覺感受，現已在三重淡水河畔河濱公園悄聲綻放，歡迎民眾把握花期，在休假期間安排一趟夏天賞花之旅，漫步在新北河濱，曬曬日光浴還可自然產生維生素D，促進身體健康，一起來加入賞花、遊河的輕旅行，享受悠閒自在的夏日時光。

▲三五好友共賞仙丹花美景，徜徉盛夏風光。 圖：新北市政府水利局／提供

仙丹花性喜高溫多濕且陽光充足的環境，是一種生命力旺盛的花卉，其花色鮮艷，花期長，是夏季灌木的主角。其屬常綠灌木，花色極鮮紅，每簇花叢大約有20至30朵小花，整體呈現一個大圓球狀，花團錦簇似繡球花，故別名紅繡球。

新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）處長張修銘表示，欣賞仙丹花之餘，也可以帶著大小朋友一同探索淡水河畔豐富的休憩設施，如球類有籃球場、網球場、足球場可暢快揮汗、或至鴨鴨公園遊玩放電、若有毛孩還可以帶到龍門寵物公園讓毛孩盡情奔跑；此外，「忠孝碼頭」的定期航班或每月推出特色航班，讓民眾開心搭船欣賞及體驗淡水河畔美景；新北河濱公園絕對是大台北地區民眾休憩的最佳選擇。

▲坐下休憩之餘，也能感受仙丹花熱情綻放的氛圍。 圖：新北市政府水利局／提供

高灘處提醒賞花民眾，夏天於戶外活動要注意防曬及補水，也記得發揮公德心，勿亂丟垃圾、採摘花朵。一同愛護花卉，讓這片美麗景緻可以保存。再次邀請大家來新北三重淡水河畔重陽橋下河濱公園，捕捉仙丹花為河濱妝點耀眼風采。若欲前往賞花，淡水河畔重陽橋周邊河濱公園，可導航至三重區「淡水河畔停車場」往北步行約800公尺至重陽橋下河岸步道；淡水河畔福德陸橋周邊河濱公園，可導航至三重區「忠孝橋下高灘地停車場」，往北步行約600公尺至福德陸橋籃球場旁綠地。

熱情仙丹見證好友默契，一起跳高高。 圖：新北市政府水利局／提供

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