夏季當令在地美食！ 東北角漁村特產海味「海鋼盔」鮮甜似九孔 藻香好滋味

斗笠螺熱炒十分可口。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】海鋼盔為「斗笠螺」的俗稱，屬於花笠螺科，最大體長可達6公分，多棲息於潮間帶或礁岩之間等環境，以齒舌攝食刮取岩石壁的藻類為食，通常白天會待在礁岩潮間帶固定的區域，直到夜間再出沒覓食，東北角在地漁民常趁著海水退潮時，在潮間帶來回穿梭尋找牠的身影。

採集斗笠螺的漁民通常會使用一字起子作為工具，將吸附於礁岩上的斗笠螺採下，而由於斗笠螺的鮮味濃郁，風味相較於九孔更為鮮甜且富含淡淡的藻香，是東北角海岸一道特殊的海味珍饈。

▲吸附於礁岩上的海鋼盔。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

「斗笠螺」採集經驗豐富漁民吳秀蓮表示，海鋼盔全年皆產，其中以夏季的最為肥美，海鋼盔常見的料理方法是醃漬成冷藏涼菜，方便隨時上桌。海鋼盔在醃漬前會先用鹽水清洗並以熱水汆燙煮熟去除黏液，接著再放入醬油、糖、蒜頭、辣椒的醬汁中冰鎮冷藏醃漬，醃漬好的海鋼盔不僅口感爽脆涮嘴又消暑，還有淡淡藻香味。

而除了醃漬外，也可採用熱炒方式料理或使用米酒、薑絲煮湯，皆能品嚐到海鋼盔獨特的鮮甜與Q彈口感，如果大家到東北角海岸遊玩，可以至黑白毛海鮮餐廳（新北市貢寮區仁和路51號）、抿食屋食堂（新北市貢寮區蓬萊街17號）品嚐海鋼盔，以及當地新鮮的漁貨料理。

▲漁村阿姨剛採集上岸的海鋼盔，粒粒飽滿。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，東北角海域位於黑潮和大陸沿岸兩大海流的交匯處，海域中蘊藏著豐富的海洋資源，除了海鋼盔之外，目前夏季更盛產黃雞魚、紫海膽及海菜等限定海味，而這裡海岸線蜿蜓曲折，擁有獨特的地質景觀，使東北角的漁港及周圍環境都具有特色。推薦大家品嚐東北角生鮮海味之際，能順遊至馬岡漁港絕美的馬崗潮間帶天空之鏡，欣賞海水反射蔚藍天空的美景；或是前往龍洞漁港附近的龍洞灣岬步道，遠眺一望無際的湛藍海洋及奇特的岩石地景；亦或是到貢寮欣賞國際沙雕藝術展，來一場美味又有趣的東北角之旅，品嚐當地最新鮮的海鮮料理，用味覺及視覺親身體驗這片美麗海岸線所帶來的無盡魅力。

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