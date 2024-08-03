貝殼廟、綠石槽、老梅迷宮！ 探索新北人氣景點一日遊 分享新北石門區必遊景點

Ann和榜哥好久沒來新北石門走走，這次的假日就二話不說直接安排來新北石門吃喝玩樂，走訪了不少石門景點，而這邊就是簡單分享石門必遊景點、石門的人氣景點還有必吃的小吃美食喔！也真心說，認真遊玩新北石門，一日遊都嫌不夠！

新北的石門區，舊稱為「石門洞」，它可是台灣本島最北端的三級行政區，區內的富貴角燈塔就是台灣本島最北的地理極點。而石門主要生產桶柑、花生、茶葉等農產品，另外石門粽也是相當有名。

台灣珊瑚貝殼廟

來台灣珊瑚貝殼廟一定要參觀最特別的「珊瑚貝殼隧道」，但參觀前可先要在廟裡燒香參拜，若有能力的話朋友也可以添些香油錢。參拜完當然就可以進入珊瑚貝殼隧道囉！

珊瑚貝殼隧道內整個牆面主要以白色珊瑚為基底，再加上藍色、紅色、紫色珊瑚、貝殼等做點綴裝飾，彷彿就像在海底龍宮、海底隧道步行，且隧道裡的步道設計得挺像在走迷宮，彎彎曲曲、上上下下，而走到中間還有個許願池，另外這隧道設也計得很貼心，設有無障礙步道給行動較不方便的朋友步行喔！隧道內也設有濟公像、觀音像等可以參拜，但要記得隧道內不能拿香參拜。

台灣珊瑚貝殼廟目前屬建造中，僅開放一樓及珊瑚隧道讓遊客參觀拍照，想必若是建造完成，台灣珊瑚貝殼廟肯定是全台最美的廟宇。

台灣珊瑚貝殼廟

營業時間：09:00-17:00

營業地址：新北市石門區崁子腳路99號

營業電話：02-2638-0969

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富基漁港

整體來說富基漁港內的魚貨直銷中心規劃得還算不錯，分為A、B棟。A棟為生鮮乾貨區，B棟則是代客料理區。在生鮮乾貨區內走跳，店家都很親切熱情，有些店家還設有親子體驗觸摸區，讓大人小孩們都可以觸摸新鮮的海鮮，甚至是打卡拍照！至於人人在乎的價格，就見仁見智囉！另一區的代客料理區，餐廳僅有三、四間，我期待可以在漁港內吃到炸花枝丸、花枝燒等炸物小吃，在這裡還真的沒有！讓我們全家人有點點小失落。.

老梅迷宮

老梅迷宮位在北海岸的富貴角園區內，可是大家來到北海岸遊玩時必拍的熱門打卡點。整座迷宮不算大，但因坐落在大草皮上，加上俯視充滿神秘色彩的圖騰感，彷彿是一座小型外星人的遺跡。老梅迷宮主要是以一面面紅色磚牆交替連結成彎曲又繁複的走道，帶著小孩來這跑跳真的挺不錯！也還能順遊老梅沙灘、富貴角燈塔。

老梅迷宮

開放時間：全年無休

地址：新北市石門區楓林路27號

富貴角燈塔

富貴角燈塔，原名為富基角燈塔，是台灣本島最北邊的燈塔，同時也是日本人在台灣興建的第一座燈塔，塔身原為八角形鐵造，但二次世界大戰時，受到毀損，而在民國51年（西元1962年）改為八角形混凝土塔身，外表為黑白平行相間的條紋。

也因為日本人為了建造台灣與日本之間的海底電纜以及航路設備，由於特殊的地理環境及氣候，在秋冬季節常會出現濃霧，因此在塔內附設「霧笛」，這可是首次在台灣出現的航路標誌。找時間就來富貴角燈塔走走，拍拍美照吧！

富貴角燈塔

開放時間：周一不開放

夏令時間（4月-10月）：09:00-18:00

冬令時間（11月-3月）：09:00-17:00

地址：新北市石門區富基里（2號省道25公里處，往富基漁港內進入）

營業電話：02-2638-0969

老梅綠石槽

老梅石槽又稱綠石槽海岸，曾被CNN票選為台灣八大祕境之一，是全台少見的特殊景觀，每年在3月到5月時會吸引不少攝影愛好者以及遊客來此駐足觀賞，期間又以4月清明節前後時最美。

來到老梅綠石槽可以看到整個海岸溝槽上面會附滿海藻，形成一條又一條的「綠石槽」。而石槽是因為海藻生長所造成的天然景緻，近年又受到暖冬效應與人為踐踏，面臨生存的危機，所以現在都會不斷的宣導請勿踩踏石槽破壞生長環境，違者可是會開罰喔！建議大家儘量在沙灘處欣賞，讓這珍貴的綠石槽可以永續生存。

老梅綠石槽

開放時間：全年無休

地址：新北市石門區老梅社區沿海

石門洞

位在台2省道28.7公里處的石門洞，可是石門區人氣熱點，也是當地最著名地標，石門洞為一海蝕洞景觀，一般稱之為海拱，主要是經過海浪沖蝕、地殼抬升作用等，形成現在高約10公尺的拱門特殊天然池景，並在海岸線鋪設了步道以及觀景平台。

石門洞也是北海岸擁有全台最豐富的海岸地形，想來這遊玩的朋友可以事前做好功課，配合著每日潮汐，就可以來到這近距離了解探索潮間帶生態之美！來訪的這天下午，真的是人潮爆炸多，隨處都可以看到大人小孩在潮間帶上探索，這可說是石門區最熱鬧的一景點，不論是拍照打卡、看海、探索潮間帶都很棒喔！

靠北邊叢山曉

靠北邊叢山曉鄰近石門風箏公園、老梅綠石槽等景點，開車前來的朋友可直接使用導航即可抵達，但靠北邊叢山曉沒有設置規畫停車場，基本上路邊白線內都可以停車，但要記得千萬不要影響一旁住戶的進出。

而來到靠北邊叢山曉用餐，是蠻推薦大家選擇餐廳後方大玻璃窗的位置，可以邊吃美食邊欣賞海景，一整個就是很愜意！來到靠北邊叢山曉推薦大家一定要點小卷米粉，用料實在又好吃。

靠北邊叢山曉

營業時間：11:00-18:00（週二～週四休）

營業地址：新北市石門區老崩山3號

營業電話：02-2638-3132

Ann、榜哥以及蔬果姐妹簡單分享了我們一家人來到石門一日遊所走訪的景點、用餐的餐廳，當然囉！石門區還有很多景點、小吃美食我們還沒探索到！大家也快快找時間到新北石門吃吃喝喝，晚上再去逛個基隆廟口夜市也是很不錯的選擇喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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