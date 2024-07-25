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美學攝影家帶路　用手機在裕隆城輕鬆拍出質感美照

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：陳耀恩】

新店裕隆城是大台北最潮的休閒去處之一，但特別來一趟只是吃吃買買多無趣！這回由專業攝影帶你從鏡頭中挖掘簡單生活的小確幸，商場除了有亞洲最大的誠品生活，更有許多精彩品牌臥虎藏龍，針對不同族群挑選各具特色的品牌進行體驗探索的同時，與讀者分享如何用手機輕鬆能拍出人人稱羨的打卡照。

作者介紹　陳耀恩Ean

生活美學攝影家，臉書「Ean的世界大旅攝」。Canon合作攝影師、德國蔡司ZEISS光學大使、Profoto瑞典頂級燈具指定攝影師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師，也是一名旅遊專欄作家，繼續斜槓發展中。

本次拍攝使用Xiaomi 14 Ultra，搭載4顆不同焦段徠卡鏡頭，為2024年影像旗艦款。

　

誠品酒窖 新店　用舌尖品嚐世界風土韻味

位在裕隆城1樓的「誠品酒窖 新店」是新北第一間，也是全台最大門市，精選世界各地以葡萄酒為主的佳釀，其中專業酒窖光藏量就超過千瓶，除了每月舉辦品酒會，客人也可坐在吧台試試單杯品飲，專業侍酒師張育齊推薦幾款適合炎夏的酒款，像是來自法國香檳區Tribaut-Schloesser的NV Brut Origine香檳，有著梨子的酸甜芬芳，果香濃郁還帶有木質調氣息，此外紐西蘭酒莊Saint Clair Family Estate的白葡萄酒及南非Oldenburg酒莊的紅葡萄酒，各自帶著明亮水果酸香，適合夏日小酌。（酒後不開車，安全有保障）

手機攝影小教室

讓構圖畫面保持水平，呈現讓視覺舒服的空間感是拍攝重點，手機的照相功能都有內建參考線可開啟，能避免拍出歪斜照片。當置身在縱深不夠的密閉酒窖裡卻又想拍出全貌，這時可開啟廣角功能，很輕鬆就可將完整空間捕捉下來。

DATA

電話：02-2910-2688

網址：www.eslitewine.com

消費：每月推出主打單品酒款提供內用優惠，請洽門市

　

Cozy Bites 舒適口　歡樂繽紛親子放電公園

裕隆城7樓是親子同樂最佳去處，除了有威秀影城與湯姆熊歡樂世界，還有一座用色夢幻、充滿想像力的室內公園「Cozy Bites舒適口」，以森林湖泊為意象，設置跨域藝術家陳普的創作「Orchidsaur」，賦予時尚感童趣，專門提供2-5歲小朋友入園的兒童遊戲場（家長可陪同），有角色扮演的家家酒、溜滑梯球池與賽車跑道，動靜皆宜。料理以輕食為主，方便帶進電影院一邊觀影享用，值得一提的是，咖啡是選用義大利進口老牌Caffe Vergnano1882最高等級咖啡豆，若想來杯網美風飲品，比利時進口果醬與純手工奶油酥餅組合的草莓奶昔是首選！

手機攝影小教室

若手機具備動態追焦功能，事先預估主角的活動路徑守株待兔，等小朋友一進入取景畫面就按下快門，便可提升拍攝成功率。拍攝兒童與動物是最不可控但生動有趣的主題，建議用溫柔聲音與活潑動作引起注意力，盡可能誘導孩子看向鏡頭。

DATA

電話：02-8914-5229

網址：www.facebook.com/profile.php?id=61552396487990

消費：店內低消$200/人（6歲以上），遊戲區孩童入場$100/人，平日內用限時2hr、假日1.5hr

　

nxcoffee　AI科技端出次世代咖啡

AI正在形塑你我未來，但別以為未來還很遙遠，位在新店裕隆城1樓，莫蘭迪色調與工業風燈具打造科技感的「nxcoffee」，就以自行研發的「AI智能烘豆機」提供新鮮烘焙咖啡。雖然演算法能自動針對每批咖啡豆的含水量，在烘焙過程中自行調整風力與火力，執行長秘華均強調：「不過我們還是會因地制宜，觀察例如新店地區客群的口味偏好，來微調烘豆參數」。在這裡，AI不僅能看能聞也喝得到，價格更是實惠，一杯單品美式用銅板價就能品嚐到未來。

手機攝影小教室

咖啡師的製作過程用75mm長焦鏡頭的徠卡人像模式，可以創造人清楚、背景模糊的淺景深效果，讓觀者將焦點放在咖啡師的專注。以上重點亦適用於拍攝咖啡與食物，建議將餐點放在窗邊，善用自然光的光影增加被攝主體的質感與立體感。

DATA

電話：02-8914-5426

網址：www.facebook.com/BeanUnions

消費：單品美式咖啡$65、熱壓吐司$50，不限時間並提供WiFi

　

MUJI無印良品 裕隆城門市　全台首間國產材示範門市

這間超特別的MUJI無印良品位在裕隆城5樓，是與林業保育署共同打造的台灣首間國產材示範店，除了購買「小花蔓澤蘭盆器」、「台灣黑熊竹炭擴香石」等以友善環境為概念生產的商品，店內陳設更讓大小朋友都能愉悅探索進而了解森林保育知識。例如以多款國產材木製遊具為主題的「木育廣場」，其中全台唯一互動式音樂遊具「森之琴」能自行操作聆聽動人旋律，或把玩「台灣木種積木」聞木頭香氣訓練協調能力。逛累了就到「Open MUJI」空間小憩喝杯飲品，這裡會不定期舉辦與森林永續主題有關的展覽，並設置友善循環回收商品區，讓消費者用行動愛地球。

手機攝影小教室

拍攝店內空間最怕主題不明確，可將畫面主角放在水平與垂直各兩條線所交會的四個點任何一處，如此不僅讓畫面平衡，同時凸顯重點，以構圖來引導觀者將目光聚焦想傳達的重點上，此原則直橫皆適用。

DATA

電話：02-2911-8851

網址：shop.muji.tw

　

店家資訊

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日∼週四11:00~21:30，週五、週六及國定假日前一天11:00~22:00

　

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咖啡 葡萄 裕隆城

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