肉控吃爆！ 7層肉疊高高「巨無霸松露醬牛肉漢堡」+1公斤薯條、1000ml可樂 挑戰大胃王極限

夏日肉控新挑戰！ 快來看北投雅樂軒酒店將漢堡巨大化了，最新推出「松露醬培根起司牛肉漢堡」挑戰今夏話題美食，限時限量推出至9月前，肉肉控們快來追~

台北北投雅樂軒酒店推出夏季限定新品「巨無霸松露醬培根起司牛肉堡」，由酒店主廚研發完美比例，滿滿7層牛肩肉疊高高，整體7盎司牛肉以三比七肥瘦比例搭配，先煎再烤，牛肩肉的嚼勁伴隨滑順油脂，將肉汁鎖在肉排裡，嚐起來口口爆汁，靈魂醬料為主廚特製黑松露醬，選用義大利的夏季黑松露混合主廚獨門秘方，濃郁卻不膩口，再搭配酥脆的培根片，滋味更加豐富、多層次。

圖／雅樂軒酒店提供

「巨無霸松露醬培根起司牛肉堡」整份近2公斤的牛肉漢堡，直逼30公分高度，視覺超震撼！ 套餐還搭配1公斤酥脆的裹漿薯條，和1000ml可樂暢快消暑，售價2,480元+10%，如當日點餐須等候30分鐘，建議餐點前一天先預約。同時也是捷運美食，北投捷運站2號出口步行6分鐘即可抵達台北北投雅樂軒酒店！

台北北投雅樂軒酒店

地址：台北市北投區大業路300巷1號

預約專線：(02)7701-1777