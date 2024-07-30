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北市公園新設施開箱！中山樹果遊戲場、民權塔臺遊戲場趣味十足

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中山430公園樹果造型遊戲具。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
中山430公園樹果造型遊戲具。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年臺北市的小朋友又多了2個地方可以玩耍了！臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）將中山430公園打造一座樹果造型遊戲場，讓孩童可以像童話故事裡的小松鼠一樣盡情探險。民權運動公園因為鄰近松山機場，特地採用機場元素，新設一座有飛機跑道、瞭望台等機場設施的飛機起飛的主題式遊戲場，除了可以讓小朋友玩到不想回家，還可以開啟孩子對飛機航行的好奇心。

公園處進行遊戲場更新、新設，增加了遊戲場之趣味性，同時也納入在地特色。中山430公園本身就具備綠意，設計樹果造型遊具，使孩童覺得遊戲場親近又好玩，又可提供孩童攀爬冒險空間。還配備了木製滑梯、滾輪滑梯，與富含趣味的多功能遊戲板、槓桿式蹺蹺板，可謂設備齊全。

▲民權公園遊戲場－飛機跑道及水平滾筒。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲民權公園遊戲場－飛機跑道及水平滾筒。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

民權運動公園的塔台遊戲設施內則設計各種攀爬闖關設施，還有220公分高的隧道滑梯，跑道更設置水平滾筒設施，孩童可以在滾筒上奔跑，模擬飛機起飛之前在跑道上蓄力衝刺的情境，雙峰爬架，兩端設置於斜坡上，讓孩童隨著越爬越高，想像飛機在跑道上逐漸高飛的感覺。

公園處圓山所楊國瑜主任表示，雖然場域有限，但設計團隊仍發揮創意，並經與地方工作坊共同腦力激盪，共同設計出在地居民心目中的遊戲場，讓每座公園都保有獨一無二的魅力。這些設施不僅外觀亮麗，遊戲功能更十分豐富多樣，孩童在遊戲中也可以訓練自身的肌耐力，以及身體協調性平衡感等。

▲民權公園遊戲場－塔台遊戲設施。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲民權公園遊戲場－塔台遊戲設施。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

最近出國旅行夯，但北市公園處致力以結合在地特色方式，在有限空間內打造有質感遊戲場，朝國際級遊戲場邁進，讓小孩不用出國，就能好好放電好好玩！

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