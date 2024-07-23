美國人氣IP ZIZONE進駐華山快閃店！粉紅貓PINGO療癒現身，限定周邊還有拍貼機

華山快閃店ZIZONE登台了！源自美國Origin市的小屋帶來滿滿正能量！裡面住著可愛的粉紅貓PINGO、大耳鼠Z.Z和吐司鳥BREAD18，共同創造了許多有趣的故事。透過插畫中的小故事，傳遞出「人生中閃耀的記憶都是那些再平凡不過的時刻」。這次ZIZONE首次在台開設期間限定店，選址於華山，邀請大家來體驗這份超級療癒的童心魅力。

圖／華山提供

現場活動多元豐富，拍照打卡更是最佳選擇！在玻璃屋外與粉紅貓PINGO和吐司鳥BREAD18一起「衝浪」，享受拍照的樂趣。限量商品一定要收藏，像是全球首發的PINGO「Art Toy公仔」、啤酒杯、貼紙、紀念幣等限量販售。療癒商品如盲盒挑戰抽多種PINGO造型絨毛玩偶，還有T-shirt、地墊、絨毛提袋等多樣商品，以及與TOYSELECT聯名推出的六款手機殼、充電插頭、air pods保護殼等3C周邊。

圖／華山提供

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此外，黑松沙士推出的「C&C x ZIZONE活力FUN大拍貼機」即日起每週末限時營業，粉絲們可體驗最狂拍貼機，與全球最巨粉紅貓PINGO氣偶合影。完成拍貼機體驗還可獲得「ZIZONE快閃店50元折價券」，單筆消費滿600元可使用乙張，活動即日起至9月22日，數量有限，送完為止。

圖／黑松提供

ZIZONE「夏日假期」台北期間限定店

日期：即日起2024.9.22(日)

營業時間：週一至週日 11:00-21:00

地點：台北華山中3B館1F玻璃屋