台北深夜咖啡廳 深山中的大人系繪本世界：生活在他方－夜貓店

一間宛如與世隔絕的咖啡廳，就這樣靜靜座落在貓空，「生活在他方－夜貓店」位於山林之中，以獨立繪本選書為特色，提供每一位進入咖啡廳的路人各式服務，如書、飲品、甜點與餐點，讓晨起爬山的旅人，或是深夜尋覓寧靜角落的旅客，都有個屬於自己的小世界。

圖 /ReadyGo

環境介紹

純白色的老房子讓人有種慢步調的氛圍，讓人有種世外桃源的感覺！生活在他方－夜貓店最晚經營到凌晨兩點，整體處處可見細膩的裝潢設計，溫暖色調的桌椅與簡約風格，搭配插畫繪本以及文創小物區域，營造出超CHILL空間，除了可以眺望遼闊的台北市景色，還有讓毛小孩盡情奔跑的寬敞戶外區域，完全是寵物愛好者的友善空間。

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菜單

生活在他方－夜貓店採線上點餐、低消為150元/人或一杯飲品，餐點包含鹹食和甜食，飲品除了咖啡、茶類飲品，還有果汁特調，讓人擁有多項的選擇，其中「他方老乾麵」與「千層蛋糕」更是店內招牌，如果有空前來用餐，絕對不能錯過！

餐點推薦

他方老乾麵

各式各樣的配菜將整碗麵條混合得恰到好處，該款餐點是選用寬麵，口感彈牙有嚼勁，雖然標榜為小辣，但對於平時不沾辣的人而言，辣味輕柔幾不可察，小黃瓜與木耳帶來一絲清爽，整體滋味豐富，美味盡顯。

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綿綿大甲芋頭千層蛋糕

每一層薄如紙的千層都經過精心烘焙，帶有淡淡的黃金色澤，層層疊疊之間夾著細膩綿密的芋頭餡，「綿綿大甲芋頭千層蛋糕」使用了大甲優質芋頭，與奶油完美融合，甜而不膩，芋頭的天然甜香更是增添豐富口感層次。

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茉香哈密瓜千層蛋糕

茉香哈密瓜千層蛋糕的柔軟千層皮與哈密瓜的清爽甜美在口中融化，香氣宜人的茉莉花茶與之完美融合，每一層的口感均勻，讓人忍不住一口接著一口，層次分明的美感更是帶給人奢華的享受，這是一款充滿夏日風情的精緻甜點。

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台北咖啡廳：店家資訊

店家地址：台北市文山區指南路三段40巷8-5號

營業時間：週四至週日 12:00-02:00

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