超潮打卡公車亭！ 基隆新熱點「星宇航空飛機艙候車亭」完美變身 同場加映「熱狗堡、哈蜜瓜」趣味拍不停
基隆最新打卡熱點誕生！ 由基隆市政府攜手知名航空公司「星宇航空」，打造全新設計「飛機艙」主題的公車候車亭，地點就在基隆火車站南站。同場加映，兩處外型吸睛、一登場也引爆網友爭相合影的「熱狗舖公車亭、哈密瓜公車亭」，快來瞧一瞧！
➤星宇航空候車亭
「星宇航空公車候車亭」是第5座基隆市政府企業認養的公車亭，地點就在基隆火車站南站候車亭，為公車路線3、4、6字頭的侯車亭，設計靈感源自飛機艙主題，屋頂更是以機場跑道彩繪呈現，運用了簡潔而富有創意的設計，讓候車亭彷彿走入機艙的趣味。
星宇航空認養「基隆火車站南站」候車亭，將候車亭改造成飛機艙內部，極具特色，晚上的燈光設計營造出如機艙高質感氛圍，而白天又呈現一幅高雅風景，吸引民眾們前往拍照打卡。
同場加映
➤熱狗舖候車亭
正濱漁港對面的和平橋頭公車的「熱狗舖造型」候車亭，注入了正濱漁港的吉古拉等特色元素，還有一整排座椅是正對著正濱漁港彩色屋，讓觀光客可以欣賞彩色屋與海景。
➤哈密瓜候車亭
後寮最新打卡熱點！澎湖縣白沙鄉呼應當地種植哈密瓜已60餘年，打造後寮成為哈密瓜故鄉，設置了符合當地特色之最新打卡熱點「天堂小站」哈密瓜候車亭，邀民眾前來遊憩打卡、趣味拍照合影。
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