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台北不限時咖啡廳！擁有露營溫暖氛圍的小世界：營火 Campfire Café

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 /ReadyGo
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隨處可以的露營風格小物、讓人倍感舒服與自在的空間，營火Campfire Cafe位於捷運國父紀念館站附近住宅區，環境不吵雜、簡約明亮，以露營為主題且營業到凌晨12點，整體裝潢佈置給人溫暖的氛圍，店家還貼心提供插座與wifi，不限時的規定讓每位客人都能放慢腳步，享受這座城市最舒適的角落。

台北咖啡廳：環境介紹

「營火Campfire Cafe」設計以野營風格為主題，舒適的木地板與暖黃色燈光，如營火晚會般的溫暖氛圍，就像似夜晚火堆燃燒閃爍的光亮，牆面上還掛有色彩鮮艷的幾何圖案織布，讓人好像置身在營地之中，更有趣的是桌椅還採用摺疊露營椅跟收納箱，完全獲得露營咖們的青睞，使之剛開幕沒多久，便吸引大批嘗鮮的客人前來。

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台北咖啡廳：菜單

手寫板上靜靜展現著選擇性多樣的，不論是咖啡、茶飲還是精釀啤酒，在這裡都可以找到！更特別的還提供香料熱紅酒，除此之外，多款甜食與鹹食讓人可以輕鬆解饞，從早上待到晚上都不是問題！另外食物搭配飲品還有-$30的折扣喔！

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台北咖啡廳：餐點推薦

煎餃（高麗菜 / 香菜 / 玉米）

金黃而脆嫩的外表，彷彿星夜中綻放的冰花，從高麗菜、香菜到玉米，多種配料可挑選！除了增加口感的豐富度，最特別的便是飽滿的餡料，精心選用新鮮食材和獨特的調味，加上鹹甜的醬汁，每一口彷彿在口中綻放出豐富的滋味和深深魅力。

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紹興香菇雞腿飯

雞腿肉質鮮嫩，與香菇的香氣交織、夾雜著淡淡紹興酒味，米飯作為基底，不僅吸收雞肉和香菇的精華，還使整體口感更加豐富和飽滿，添了整體菜品的濃郁和層次。

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提拉米蘇

療癒的馬莎拉酒搭配哈瓦那蘭姆酒，微醺滋味讓人無法自拔，深邃的層次與奢華口感，每一層都蘊藏著奶香濃郁的秘密，更特別的是在下層還放了店家自製的蛋白糖霜、增添了整體風味！

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台北咖啡廳：店家資訊

地址：台北市信義區光復南路419巷76號

連絡電話：0287864179

營業時間：週三至週五 14:00-21:00，週六至週日 14:00-23:00

延伸閱讀>>台北美食｜探訪深夜咖啡聽：翌日咖啡，東門的寧靜角落

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咖啡廳 露營 香菜

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