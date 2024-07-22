台北不限時咖啡廳！擁有露營溫暖氛圍的小世界：營火 Campfire Café
隨處可以的露營風格小物、讓人倍感舒服與自在的空間，營火Campfire Cafe位於捷運國父紀念館站附近住宅區，環境不吵雜、簡約明亮，以露營為主題且營業到凌晨12點，整體裝潢佈置給人溫暖的氛圍，店家還貼心提供插座與wifi，不限時的規定讓每位客人都能放慢腳步，享受這座城市最舒適的角落。
台北咖啡廳：環境介紹
「營火Campfire Cafe」設計以野營風格為主題，舒適的木地板與暖黃色燈光，如營火晚會般的溫暖氛圍，就像似夜晚火堆燃燒閃爍的光亮，牆面上還掛有色彩鮮艷的幾何圖案織布，讓人好像置身在營地之中，更有趣的是桌椅還採用摺疊露營椅跟收納箱，完全獲得露營咖們的青睞，使之剛開幕沒多久，便吸引大批嘗鮮的客人前來。
台北咖啡廳：菜單
手寫板上靜靜展現著選擇性多樣的，不論是咖啡、茶飲還是精釀啤酒，在這裡都可以找到！更特別的還提供香料熱紅酒，除此之外，多款甜食與鹹食讓人可以輕鬆解饞，從早上待到晚上都不是問題！另外食物搭配飲品還有-$30的折扣喔！
台北咖啡廳：餐點推薦
煎餃（高麗菜 / 香菜 / 玉米）
金黃而脆嫩的外表，彷彿星夜中綻放的冰花，從高麗菜、香菜到玉米，多種配料可挑選！除了增加口感的豐富度，最特別的便是飽滿的餡料，精心選用新鮮食材和獨特的調味，加上鹹甜的醬汁，每一口彷彿在口中綻放出豐富的滋味和深深魅力。
紹興香菇雞腿飯
雞腿肉質鮮嫩，與香菇的香氣交織、夾雜著淡淡紹興酒味，米飯作為基底，不僅吸收雞肉和香菇的精華，還使整體口感更加豐富和飽滿，添了整體菜品的濃郁和層次。
提拉米蘇
療癒的馬莎拉酒搭配哈瓦那蘭姆酒，微醺滋味讓人無法自拔，深邃的層次與奢華口感，每一層都蘊藏著奶香濃郁的秘密，更特別的是在下層還放了店家自製的蛋白糖霜、增添了整體風味！
台北咖啡廳：店家資訊
地址：台北市信義區光復南路419巷76號
連絡電話：0287864179
營業時間：週三至週五 14:00-21:00，週六至週日 14:00-23:00
延伸閱讀>>台北美食｜探訪深夜咖啡聽：翌日咖啡，東門的寧靜角落
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言