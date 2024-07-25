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月底省錢救星！ 三重信義公園旁排隊水煎包、小籠包搬家了，一顆7元還是很划算

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

原三重文化北路信義公園旁總是大排長龍的水煎包、小籠包搬家了，目前搬到鄰近的信義街47號對面，離三和夜市、三和早市很近。

搬家後的人潮沒有一開始在文化北路來的誇張，不過人潮幾乎沒間斷過。（目前又搬到文化北路22號了）

信義公園旁水煎包目前賣的品項是小籠包、高麗菜包、韭菜包，每顆都是7元，雖然一路漲到7塊錢，跟其他小吃相比下還是算便宜，吃個4-5顆也不超過50元，早餐輕鬆解決。

每個人想吃的不一樣，三種全買了。

小籠包是厚皮，肉餡不多，不過吃了很有飽足感。

個人比較偏愛高麗菜包，底部有煎過吃起來帶有酥脆度，高麗菜爽脆且清爽，不用沾醬就好吃。

韭菜包顧名思義就是包韭菜，滿滿的韭菜味，內餡個人覺得沒有高麗菜來的飽滿，因此口感上還是高麗菜包大勝。

常常去三和菜市場買菜時就會順便買一些回家當早餐，便宜又吃的飽，雖然品質不精緻，但是不失為月底省錢的救星。

信義公園旁水煎包

地址：新北市三重區文化北路22之1號

營業時間：06:00–20:00 (週一公休)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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三重美食 小籠包

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