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八曜和茶「台北展店」進度曝光！新計劃進駐森林音樂季了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自八曜和茶官網
圖／取自八曜和茶官網

「八曜和茶」台北展店最新進度曝！作為近期人氣最高的手搖飲料品牌，其實已前往台北場勘多次，從今年2月起不斷尋找與洽談門店，但尚未找到合適的租金與場地，希望透過光點計畫為八曜在台北找個家。

圖／取自八曜和茶官網
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八曜以其創新的飲品組合和獨特的店內氛圍，吸引了大批粉絲，成為手搖飲市場中的亮點。並以其人氣飲品，如「308系列」、「覺醒」與特色飲品深受顧客喜愛，為了提升消費體驗和活動腹地，團隊在中山區、信義區和大同區進行了考察，並拜訪了各地商圈，蒐集市場意見和網友建議。

圖／取自八曜和茶官網
圖／取自八曜和茶官網

圖／取自八曜和茶官網
圖／取自八曜和茶官網

最終，八曜決定啟動「八曜光點計畫」，希望廣納各方地點推薦，共同尋找全台灣最優質的商業地點，與八曜共同發展。詳情請上官網查詢與填單。

圖／取自八曜和茶官網
圖／取自八曜和茶官網

圖／取自八曜和茶官網
圖／取自八曜和茶官網

此外，八曜確定推出「八曜X漂遊者森林音樂祭」聯名活動，將以清爽飲品搭配熱血樂手的高音表演。活動預計於11月22日（星期五）至11月24日（星期日）舉行，更多消息請關注官方公告。

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