JR東日本大飯店台北開幕三週年！ 鉑麗安全日餐廳 「日本美食祭 」日本國產牛、各式美食吃到飽

JR東日本大飯店台北開幕三週年，由日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自來台坐鎮指導，即日起至9月4日在JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，以日本國產牛及海港直送新鮮魚貨為主，於午、晚餐期間推出限定菜單。平日週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元起、假日週五晚餐及週六日午晚餐成人每人1,680元。

圖／JR東日本大飯店提供

來自日本的總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)為現任JR東日本集團NIPPON HOTEL及日本百年歷史飯店東京車站大飯店總料理長，兼任JR東日本大飯店台北行政總主廚，師承日本首位榮獲米其林星級主廚的日本人—中村勝宏 (Katsuhiro Nakamura)。石原雅弘(Masahiro Ishihara)曾歷經法國米其林三星餐廳培訓，2008年成為八大工業國高峰會議「北海道洞爺湖峰會」晚宴團隊成員之一。自2011年至今，擔任JR東日本集團旗下東京車站大飯店的總主廚，負責所有餐廳的料理概念和菜單設計與監督，擅長掌握各地食材，並以日、法等專精技藝創新菜單設計。

JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳此次推出的「日本美食祭」由總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自坐鎮，與鉑麗安主廚陳永儒(Kevin Chen)共同推出。午、晚餐期間推出限定菜單，包括在現煎台上的「香煎日本國產牛」及「海鮮大阪燒」，海鮮生食區增加了「鮮魚和風沙拉」、「蔥燒和牛握壽司」、「鰻魚手捲」以及「明太子烤生蠔」，湯品則有「北海道風味魚湯」、「牛蒡奶油濃湯」，熱食區則是增加了「味噌香蔥烤魚」、「沖繩炒苦瓜」及「海膽奶油燉飯」，此外還有與日本東京車站大飯店同步推出的「牛肉咖哩鍋」，以獨家黃金比例製作咖哩醬，特別加上A5黑毛和牛油脂筋膜及蔬菜一起熬煮，特別濃香。

圖／JR東日本大飯店提供

此次日本美食祭Brilliant鉑麗安自助餐推出的經典美食還有饕客喜愛的「威靈頓牛排」，牛肉包裹上派皮後酥烤、肉汁甜美軟嫩，融合出多層次的獨特香氣。「普羅旺斯香草烤羊肋排」迷迭香氣搭配上風味獨特的薄荷醬汁令人大快朵頤。還有餐檯的招牌之一「法式燉牛舌」以精選上等牛舌，搭配優雅的紅酒，經過主廚精湛的廚藝烹調而成，肉質鮮嫩多汁，豐富濃郁。甜點的部分，有深受大眾喜愛的「手作銅鑼燒」、始於日本江戶時期傳統甜點「羊羹」、「葛餅」、「櫻餅」、「蕨餅」，還有以新鮮芒果獨領風騷的「水果大福」繽紛多彩。

即日起至9月4日在Brilliant鉑麗安全日餐廳推出的「日本美食祭」享用日本國產牛、海港直送新鮮海鮮及繽紛多彩的日式甜點吃到飽。 此外，為了慶祝JR東日本飯店台北開幕三週年，總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)更於7月11至7月14日這四天在自助餐檯推出限量一品料理-日本A5等級黑毛和牛二吃「現煎牛排/香煎牛肉」。飯店週年慶期間消費者於餐廳消費滿3,000元即可獲得「Colorful Coupon」乙本，內容有自助餐下午茶七折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券等多種好康優惠，別忘邀請親朋好友一起來享用。