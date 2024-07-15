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歡慶臺北建城140週年！一探臺北百年摩登多樣風貌

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《台北畫刊》邀讀者從臺北建城140週年的活動起點北門出發，一探臺北的發展（攝影／蔡志鴻）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
《台北畫刊》邀讀者從臺北建城140週年的活動起點北門出發，一探臺北的發展（攝影／蔡志鴻）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年適逢臺北建城140週年，由臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）發行的7月號《台北畫刊》以「臺北百年摩登」為主題，透過建城140週年系列活動，及百年來建築與服裝的風格演變，爬梳臺北的過去與現在。

▲7月號《台北畫刊》介紹開啟時代的建築地標，建於1919年的總統府是代表性建築之一（攝影／翁睿坤）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲7月號《台北畫刊》介紹開啟時代的建築地標，建於1919年的總統府是代表性建築之一（攝影／翁睿坤）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，北門是探索臺北城市發展的最佳起點，本期《台北畫刊》邀訪臺北市文化局長蔡詩萍，由深具城市代表性的北門談起，分享臺北豐厚的文化樣貌，同時推薦民眾透過電影、漫畫、時裝、古蹟走讀導覽等140週年系列主題活動，看見臺北百年來的發展歷程。

▲《台北畫刊》以「臺北百年摩登」為主題，從服裝風格的演變，探索臺北如何走向當代的自由多元。　圖：臺北市文化局／提供
▲《台北畫刊》以「臺北百年摩登」為主題，從服裝風格的演變，探索臺北如何走向當代的自由多元。　圖：臺北市文化局／提供

觀傳局進一步指出，不同時代的指標建築如同歷史的鏡子，映照出當時的意識形態及城市意象，而建築學者李清志即以建築為座標，透過總統府、國立臺灣博物館、臺北市中山堂、國父紀念館台北101大樓及臺北表演藝術中心等不同時代的重要地標，從中探索臺北今昔的建築樣貌與發展軌跡。

除了建築，服飾也能反映不同時期的審美價值與社會意識，而做為臺灣重要政經中心的臺北，正是適合觀察此一演變的舞台。本期刊物由服裝史學者葉立誠分享百年來臺灣服裝的風格及產業變遷，從長袍馬褂、西服洋裝至今日風格的百花齊放，深入挖掘背後反映的時代思潮。

▲感受盛夏臺北的城市魅力，《台北畫刊》推薦結合音樂與煙火秀的大稻埕夏日節。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲感受盛夏臺北的城市魅力，《台北畫刊》推薦結合音樂與煙火秀的大稻埕夏日節。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，盛夏天氣晴朗，觀傳局也推薦外出感受城市風光，臺北市接續推出各式精彩活動，如「臺北親水節」、「臺北兒童藝術節」、「臺北市立動物園夜間探索」等，還有結合音樂與煙火秀的「大稻埕夏日節」，都是夏日不能錯過的盛典。

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台北101 國父紀念館 觀光

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