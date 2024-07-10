台北親子一日遊！ 夏日觀光新玩法 「動物園環園列車」夜間出發、貓空纜車「車廂包車」最低600元起

暑假活動都安排好了嗎？ 推薦適合台北親子一日遊木柵+貓空地區的「夏日觀光新玩法」，剛完成年度大檢修的貓空纜車，最新試辦「專屬車廂」包車服務，選擇水晶車廂最低600元起即可安心包車。

白天到貓空玩，到茶坊泡茶、品茶餐，欣賞窗外綠油油的山景。圖／北市觀傳局提供

貓空地區近年來成為大台北地區假日散心、出遊的好選擇！依北捷最新宣布，為了讓遊客有另一種乘車新選擇，即日起至9月底止，台北貓空纜車試辦「專屬車廂」包車服務，可自由選擇一般車廂或水晶車廂。

一般車廂包車價格為新台幣960元，最多可乘坐8人；水晶車廂為600元，最多可乘坐5人；若是以原價260元購買貓纜一日票的遊客，4人同行不須另外付費即可享受包車服務哦。

台北貓空纜車試辦「專屬車廂」包車服務。圖／台北捷運公司提供

台北市立動物園於即起至8/31，暑假期間的每週六開放3梯次(18:20、19:10、19:50)的列車探索環園秘境服務，希望民眾於遊樂中能認識野生動物保育及環境野化相關主題，只要報名「動物園夜FUN探險列車」，報名費用即包含當天免費入園一次、列車體驗活動一次、活動專屬餐盒一份和限量紀念品一份。

一起搭上夜FUN探險列車前進白天不開放的動物園生態池。圖／台北市立動物園提供

報名者於傍晚4點半即依梯次入園，先到熊貓館餐廳兌換餐盒及冰淇淋乙份，接著於熊貓館出口集合準備搭上「夜FUN探險列車」遊園探險，將會依序參觀昆蟲電影院、光平隧道野化體驗，再到熱帶雨林區見識吼猴，全程約2.5小時的活動體驗，大人小孩都收穫滿滿。

預留時間在活動開始前兌換餐飲，別忘了兌換冰淇淋享用。圖／台北市立動物園提供

暑假限定的「動物園夜FUN探險列車」活動，於台北旅遊網進行每梯次報名60人，額滿為止或活動開始前1日中午12:00截止報名。共分為成人票600元/人、3-12歲兒童票450元/人、2歲以下兒童免費（不需預約）。

「昆蟲電影院」可以觀察趨光而來的昆蟲們。圖／台北市立動物園提供

推薦暑假遊台北的親子旅客，可以白天到貓空玩，到茶坊泡茶、品茶餐，欣賞窗外綠油油的山景，臨近夜晚再到台北市立動物園參加「動物園夜FUN探險列車」活動體驗，感受與白天完全不同的動物園環園夜間探索秘境新玩法！