排隊甜甜圈10元！華陰街「脆皮鮮奶甜甜圈」預告搬家 新店址曝光、新店限定「優惠價10元起」長達2個月
華陰街脆皮甜甜圈要搬家啦！台北車站排隊美食「脆皮鮮奶甜甜圈」找到更好的店面，預計自8月起移到忠孝東路三段，鄰近捷運忠孝復興站，而原華陰街店面則於10/1起停止營業。
位於華陰街的「脆皮鮮奶甜甜圈」被譽為「台北最好吃甜甜圈」，不分平假日、晴雨天都有排隊人潮，不論是在地人還是觀光客都抵擋不了它的魅力。近日華陰店貼出店鋪移動公告，老闆找到能舒適排隊的店面，8月起搬到新光三越Diamond Towers旁的巷弄裡，同時祭出忠孝店限定優惠，8/1至8/4甜甜圈一個只要10元、8/5至8/31一個15元，而9月份則有優惠價20元，每人限購8個，超過以原價25元計算。
值得一提的是，忠孝店試營運期間不販售包餡甜甜圈。而原華陰街店面則預計自10/1起停止營業，屆時記得到忠孝店購買，以免白跑一趟喔。
脆皮鮮奶甜甜圈 台北店（華陰街）
地址：台北市大同區華陰街183號
脆皮鮮奶甜甜圈 忠孝店
限定優惠：8/1～8/4 甜甜圈一個10元、8/5～8/31一個15元、9月份優惠價20元（每人限購8個，超過以原價25元計算）
地址：台北市大安區忠孝東路三段216巷3弄12號
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