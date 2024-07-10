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新北人別藏了！地區限定連鎖「超強百元拉麵」吃超飽　最狂「無限加麵」不怕你吃　限量綠豆湯想喝看運氣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友Archie Huang分享）
圖／摘自Google地圖（網友Archie Huang分享）

只賣兩種口味的排隊拉麵店！廣受新北人歡迎的排隊拉麵店「小高拉麵」名氣十分響亮，店內僅販售兩種口味拉麵，但聞香而來的人潮絡繹不絕，尤其提供「無限加麵」的服務深得饕客喜愛，更被網友讚「新北拉麵強力推薦」、「真的值得等待」。

圖／摘自Google地圖（網友max shang分享）
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百元拉麵也很強！新北限定的連鎖拉麵店「小高拉麵」被不少人稱為「CP值極高的拉麵店」，就是因為店家提供「無限加麵」（無加湯服務），讓每個拉麵控都能吃飽飽的走出店。而小高拉麵雖僅販售「醬油豚骨、麻辣豚骨」兩種口味拉麵，價位在135至145元，且有蒜泥、辣油、香醋等調味料可自行取用，運氣好還有「限量綠豆湯」能享用，其人氣程度不輸其他有豆花吃到飽的麵店。

圖／摘自Google地圖（網友max shang分享）
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雖然價格親民，但對拉麵品質依舊不馬虎，餐點內容和麵條軟硬度皆可客製化，記得點餐時先告知服務人員。而小高拉麵的靈魂湯頭濃郁不死鹹，麵條有嚼勁可選擇微硬更有口感，還附上一整顆糖心蛋及炙燒過的美味叉燒，一整碗吃下去超級滿足。由於其高CP值與口碑傳開，用餐人潮多加上店內空間較小，即便是晚上9點都可能需要排隊候位喔。

圖／摘自Google地圖（網友max shang分享）
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「小高拉麵」目前於新北中和、永和及板橋設有據點，詳細地址與營業時間建議可參考Google地圖。

圖／摘自Google地圖（網友WA W分享）
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