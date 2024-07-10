野柳石光夜訪女王 絢麗水幕噴泉水舞秀登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）6/28晚間在野柳地質公園舉辦「2024野柳石光夜訪女王」開幕式，首次結合300架無人機展演皇冠海岸迷人風采，女王頭、燭台石、衝浪、百合花等代表性圖像於空中水幕同時呈現，創造出海、陸、空視覺饗宴，驚豔全場目光！

觀光署周永暉署長表示，野柳地質公園以其獨特地質景觀享譽國際，為來臺旅客必訪景點，疫情後全球提倡永續觀光旅遊，野柳地質公園於今年也取得綠色旅行標章 Green Travel Seal（GTS）一星認證，更進一步接軌國際永續旅遊潮流提升形象。北觀處為展現野柳地景多元面貌，持續辦理「野柳石光夜訪女王」活動，以光影科技結合野柳地質、海洋、星空等在地元素，搭配音樂形塑女王之美，展現北海岸夜間獨特風情。活動亦串聯皇冠海岸觀光圈內相關產業共同推廣在地魅力亮點，期吸引更多國內外旅客前往。

▲「2024野柳石光夜訪女王」體驗夏日浪漫之夜。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

「2024野柳石光夜訪女王」活動自即日起至7/14每晚18:30-21:30限量開放參觀，採購票入場制，現場開放購票（分場次，晚間18:30、19:30），門票分為平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種；12歲(含)以下孩童、身心障礙者本人，憑有效證明文件免費入場。線上購票請至北北基好玩卡、KKDAY、KLOOK、KKTIX、Trip.com、ibon、可樂旅遊、雄獅旅遊等通路購買。18:30入園可先欣賞野柳夕陽晚霞景色，19:00後隨著天色漸暗，燈光效果顯露，一票在手超值雙享受，歡迎大家一起來野柳共度夏日浪漫之夜。

此外，活動特約商店共計30家，部分提供消費滿額優惠或推出活動限定餐點/伴手禮等。早鳥票百元抵用券（QR CODE或紙本券）於活動期間（6/28-7/14）可於野柳周邊及金山小鎮等特約商店使用。

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