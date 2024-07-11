週日小確幸！出發福隆１日遊　一覽山海空療癒美景

跟著 Claire 於 2020-09-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 福隆海水浴場、尤記福隆商義月台便當、龍洞灣海洋公園。

絕對要把握時間旅行～就算隔天要上班也不會累！

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福隆海水浴場 | 2 小時

今天起了一大早，8點多就到了福隆國際沙雕藝術季，從停車場走到沙雕展場大約需要10分鐘，這一帶黃金沙灘，砂質柔軟又細、觸感佳，和水後有良好的可塑性、容易膠著，所以被世界沙雕協會鑑定為全台灣最適合沙雕的場所，裡面有大型沙雕藝術（但是沙灘上看到好多垃圾），還有看到在這裡也可以玩水、帆船、獨木舟呢！只是我現在這個時間點來真的沒什麼人，有點淒涼的感覺～

尤記福隆商義月台便當 | 30 分鐘

逛完沙雕後馬上上網找了Google評價還不錯的：尤記福隆商義月台便當，早上10:00多就有人在買了，一個便當65元，有很多料：肉、完整的蛋＆豆乾、香腸切片、蝦捲切片、高麗菜，很划算，是現做的味道挺不錯的。當早餐吃~（這會不會太罪惡了但我已經說服自己因為待會要浮潛，所以需要便當來補充體力）

龍洞灣海洋公園 | 3 小時

早餐吃飽後去龍洞四季灣浮潛，是個安全的浮潛點，安全區域有圍起來，魚種不少，量也滿多的，附近有浮潛器材出租店，我是帶自己的器材，比較安全。

不知不覺浮潛也過了兩個多小時，然後...…我的肚子又餓了附近隨意找一間海鮮餐廳用餐，菜色非常多樣化，也可以看到海鮮活生生的在店前，可以自己挑自己想吃什麼，老闆就會現抓來煮。

南雅奇石 | 20 分鐘

吃飽後回台北路上有個超夯打卡景點－南雅奇岩，這一帶的岩層因為各層岩石的硬度與厚度不同，受侵蝕的抗力和速率也有所不同，才會產生造形奇特多變的巨岩地貌哦！但是真的非常多人停在路邊下去拍照，所以我無法拍到全貌，只能挑一個比較大的拍照紀錄。

南子吝步道 | 2 小時

360度山景、海景環繞的南子吝步道

在網路上看到南子吝步道美景非常漂亮，於是乎我為了美景，不惜歷經滿身大汗與原地休息踏步，總算花了40分鐘到達頂端，一覽山、海、空環繞的舒壓美景，真是非常值得。

水湳洞選煉廠遺址 | 15 分鐘

最後下山開車到停車場找廁所，頭一抬起來竟然就是猶如現代版的龐貝城的水湳洞十三層遺址，太美了。這遺址本名為「台金公司濂洞煉銅廠」，暱稱十三層，是銅礦與黃金冶煉廠，用來處理、精煉從金瓜石和九份送來的礦石喔~

饒河夜市 | 1 小時

最後回台北到了饒河夜市尋找美食，仍舊吃了從以前吃到大的牛魔王、下港臭豆腐，都是老店，牛排醬好吃、臭豆腐酥脆多汁，泡菜也好吃，缺一不可‼️吃飽飽結束這美好的一天~

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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