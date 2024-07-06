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雨彈開炸！12縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

只知道逛老街就落伍了！新北深坑「隱藏版20米瀑布」朝聖只需15分鐘 天然冷氣「台版熱帶雨林」有夠Chill

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yijiun_lee授權
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深坑不只有老街！除了老街，深坑還有一處「隱藏版瀑布」，水從高近20公尺處落下，變作水花飛濺，在陽光的照映下夢幻美景於眼前鋪開。只需15分鐘的短短路程即可抵達，炎炎夏日到山林避暑，吸收芬多精，放下手機解放雙眼感受自然的美～

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雙北人追瀑布必看！位於新北深坑的「炮子崙瀑布」從入口到瀑布只要15分鐘，瀑水自20米處落下，分流成4條有如水龍般的水道自峭壁錯落而下，因此也被稱為「四龍瀑布」。水花飛揚伴隨瀰漫的水氣，彷彿置身仙境，與山林裡的自然芬多精共奏出清新涼爽的氛圍，比待在冷氣房裡都要Chill。

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十分會挖掘秘境的IGer君分享，沿途的步道讓人有種走進熱帶雨林世界的錯覺，山林蓊鬱、綠意盎然。親近完大自然後，還能到深坑必訪的老街走逛，品嘗在地著名的豆腐美食，一日遊直接安排走起！

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一日遊 大台北旅遊 新北景點 深坑老街 瀑布

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