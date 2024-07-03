下雨也不怕！2024最新台北室內景點：避暑又避雨的約會行程推薦

天氣多變的台北，總是讓你想出門卻又擔心下一秒下雨破壞好心情嗎？面對即將到來的夏天，想離開家又不想離開冷氣房嗎？那這週末就來台北室內景點踩點吧！無論你是情侶約會還是家人出遊，台北擁有眾多有趣又適合避暑、避雨的室內景點。這次我們精選了六大最新、最有趣的室內活動地點，無論你是藝術愛好者還是尋求新奇體驗的冒險家，這些景點都將讓你找到一片歡樂。準備好來一場與眾不同的室內探險吧！

台北室內景點：忠泰美術館

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位在中山區的忠泰樂生活是去年開始試營運的新景點，這座購物中心不僅是購物愛好者的天堂，更是藝術愛好者的必訪之地。位於三樓的忠泰美術館是喜愛藝術的你絕對不能錯過的台北室內景點。忠泰美術館分為兩大展區：主展區與衛星展區，每一期都有各自不同的主題，展覽規劃多半圍繞在「未來議題」、「城市建築」與「當代藝術」。即將展到六月底的「文明：當代生活啟示錄」，以攝影為媒介，讓人們透過攝影師的鏡頭重新認識這個生活在其中的當代世界。

忠泰美術館

地址：台北市大安區市民大道三段178號

營業時間：10:00–18:00，週一休館

台北室內景點：teamLab共創！未來園

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日本東京超人氣的光影展覽 teamLab 睽違兩年後又回來台北啦！這次的展覽一樣是在士林的臺灣科學教育館舉辦，並以「共創」為核心概念，融合互動性和色彩繽紛的作品，打造一個適合各年齡層共同體驗的趣味展覽。在這裡，你可以徜徉於蔚藍海洋、恣意翱翔於空中，開啟創意腦洞，盡情玩耍，享受前所未有的創意之旅。無論是親子同樂還是朋友聚會，「teamLab 共創！未來園」都將帶你走進一個充滿驚喜與創意的奇幻世界。

teamLab 共創！未來園

地址：臺北市士林區士商路189號（臺灣科學教育館七樓特展區）

展覽日期：2024/6/14(五)-2024/10/13(日)；8/20(二)休館

展覽時間：非暑假之平日：09:00-17:00；假日及暑假(7/1~8/29)：09:00-18:00

台北室內景點：寶可夢中心台北

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你也是樂愛捕捉寶可夢的訓練師嗎？那麼就不能不來位在信義新光三越的寶可夢中心朝聖一下吧！寶可夢中心台北雖然範圍不大，但有著各式超好拍的寶可夢佈景，還有可愛的寶可夢玩偶、零食、卡牌與遊戲，不定期還有出特別版的特典卡活動，絕對能讓粉絲們逛到失心瘋。這裡雖然平日不用排隊就能直接進來，但為了控制週末的人潮，要先至新光三越信義新天地 A11 入口指定場所領整理券，再依照券上的時間前往喔！建議大家可以提前去領券後，先到附近晃晃等時間。

寶可夢中心台北

地址：台北市信義區松壽路110號 11號 新光三越台北信義新天地A11 3F

營業時間：週日到週四11:00–21:30；週五週六11:00–22:00

台北室內景點：Roller186滑輪場 小巨蛋館

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週末想運動就來滑輪場溜直排輪吧！大魯閣集團旗下的「Roller186」滑輪場從去年七月進駐台北小巨蛋後，就以「迷幻太空」為主題，結合吸睛視覺設計和經典滑輪運動，成為最新的台北溜冰聖地。科幻風的裝潢讓這裡不僅是是全新的休閒運動體驗，更是拍照打卡的好去處。除此之外，Roller186 小巨蛋店貼心的將場區分為了新手練習區和星際探索區兩大區域，不管你是新手還是老手，都能在這裡找到滑輪的樂趣！

Roller186 小巨蛋店

地址：台北市松山區南京東路四段2號1樓

營業時間：週一至週五10:00–22:00；週六日09:00–22:00

台北室內景點：吉祥道

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已經逛膩新光三越與遠東百貨等大型百貨公司了嗎？那就來今年在信義新開幕的文青百貨「吉祥道」逛逛吧！為了配合建案而推出的期間限定百貨「吉祥道」與各大台灣本土品牌合作，進駐了包含萬秀洗濯實驗室、好島集果嶼永續概念店、龍鳳堂餅舖與紅氣球書屋等在地店家，包辦你的食、衣、住、樂等四大生活面向，開幕後也有不少專櫃品牌陸續進駐，還有不定期的特色活動，絕對是放假休閒的最佳去處。

吉祥道

地址：台北市信義區永吉路17號

營業時間：每日11:00–21:00

台北室內景點：袖珍博物館

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台北中山區的袖珍博物館，成立於1997年，是亞洲首座專門收藏當代袖珍藝術品的博物館。館內展示了來自世界各地的一流作品，包括精緻的娃娃屋和夢幻屋盒，所有展品都按1:12比例微縮，讓人驚嘆於其細膩與逼真。除了收藏了兩百多件世界級作品的「袖珍常設典藏」展區外，還有不定期的「期間限定特展」。在紀念品區更能買到精緻的材料包，讓你自己做出專屬的袖珍屋。絕對是袖珍藝術愛好者不可錯過的寶地。

袖珍博物館

地址：台北市中山區建國北路一段96號B1

營業時間：週二到週日 10:00–18:00，週一休館

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