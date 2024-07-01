踩著月光來賞花！榮星花園夜間限定美景 穗花棋盤腳暗香浮動

【旅奇傳媒/編輯部報導】夜幕降臨、暗香浮動，榮星花園公園在賞螢季過後，迎來了一年一度穗花棋盤腳的盛開季節，為這座城市增添一抹繽紛色彩與迷人的香氣。

靠近生態池外圍，栽種數株穗花棋盤腳，已於六月中開始陸續開花，現正邁入花期，粉撲狀的花朵有著清新淡雅的白色，也有妖嬈美麗的桃紅色，有如花樣少女般容貌，濃妝淡抹總相宜。花開串串宛若夏日無聲的煙火，吸引許多民眾特地前往欣賞盛開的花況。歡迎大家夜遊榮星花園公園，共同見證這場自然之美的盛宴！

▲含苞待放的穗花棋盤腳（攝影者：榮星志工葉鳳蓮）。 圖：臺北市政府工務局／提供

榮星花園內穗花棋盤腳分別位在民權東路與龍江路入口，以及生態池周邊，往管理室方向的步道漫行，就可以發現穗花棋盤腳的迷人身影，只要靠近就可以感受一股沁人的清香撲鼻而來，彷如打散夏季悶熱的暑氣，令人心曠神怡。

它的花序約有一公尺長，白天只能看到一顆顆的花苞和果實隨風搖曳的畫面，彷彿對經過的民眾打招呼。直至傍晚花朵才逐漸開展，伴隨著濃郁的花香，直至午夜花朵完全綻放，次日白天就凋謝，開花期很短暫。想要目睹花開的盛世美景，只能在晚上親臨現場。太早來還看不到唷。

建議觀賞時間在晚間七點過後，越晚花況越好。一串串花序懸掛而下，每串花序平均著生30至60個花朵，由上到下成串開放的花朵，就像一串串的點燃的鞭炮，因此而有「夏季煙火」的美名。花期約到七月中上旬結束，請把握時機，踩著滿地的月光來賞花吧！

▲在夏夜中璀璨盛開的穗花棋盤腳；攝影者：榮星志工葉鳳蓮。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處處長藍舒凢表示，穗花棋盤腳為臺灣原生的中型喬木，植物分類為玉蕊科（Lecythidaceae），原產於亞洲熱帶、非洲、澳洲及太平洋島嶼上，俗稱水茄苳，是臺灣僅有兩種海漂植物之一，曾被臺灣維管束植物紅皮書名錄評為國家易危（National Vulnerable，NVU）等級，一度瀕臨絕種，屬於臺灣珍貴的國寶級原生種。

其果實成熟後呈四稜狀，酷似西洋棋盤桌腳而得名；果實纖維質，能漂浮於水上，能借由海潮傳播，因此臺灣常見於基隆、宜蘭及墾丁海岸等海濱地區。由於樹根系統特別旺盛，能保護土壤免於流失，也是水土保持最佳樹種。

▲懸掛而下的花序，也像一串串點燃的鞭炮，而有「夏季煙火」的美名；攝影者：榮星志工葉鳳蓮。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處圓山公園管理所楊國瑜進一步補充，穗花棋盤腳由於夜晚花開、清晨花落的特性，也被稱為「午夜的精靈」及「無聲的煙火」。長長的總狀花序自枝頂下垂，花朵由上而下依次綻放，花色多樣，有深紅、粉紅、淡黃、乳白等。

榮星花園公園裡的穗花棋盤腳在盛花期間，可懸掛高達數十串的花序，「百花齊放」的盛景非常美麗！每日的賞花期只有夜間幾個小時，清晨花朵就會掉落而灑滿大地，成為一幅幅美麗的花毯，許多民眾還會利用巧思排列成各種形狀。因為每一朵花只會綻放一次，請把握與它的一期一會之約，快來這裡打卡拍照。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野