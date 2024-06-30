新北「20大系列」山海音樂活動 FUN玩一夏到10月

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夏日 FUN 遊河海 新北 GO Travel－夏季系列活動「2024新北市河海音樂季－貢寮國際海洋音樂祭」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
夏日 FUN 遊河海 新北 GO Travel－夏季系列活動「2024新北市河海音樂季－貢寮國際海洋音樂祭」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府「夏日 FUN 遊河海 新北 GO Travel」記者會，集結18個局處單位共同揭曉新北市夏季20大系列活動，豐富有趣的活動從6月至10月在新北市各地熱鬧登場，陪伴大家在炎夏時節一起狂歡 FUN 遊河海！

新北市侯友宜市長表示，新北市擁有壯麗遼闊的海景奇觀以及雄偉曠遠的群山好景，同時也是人文薈萃的靈秀之地，新北市政府藉由這樣的觀光優勢，積極推出多元又富趣味的活動，讓大家吃喝玩樂首選新北！

▲新北夏季系列活動「北海夜金閃閃-2024北海潮與火」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北夏季系列活動「北海夜金閃閃-2024北海潮與火」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

夏季系列活動包含熱血獨立音樂盛典「2024 新北市河海音樂季」；深度探索山徑的「FOOTLAND 2024 GOLD RUSH  金礦越野」及「2024博克多烏來馬拉松」；繽紛璀璨煙火秀「2024 碧潭水舞季」及「2024 淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」；結合地景藝術光影火舞表演的「北海夜金閃閃－2024北海潮與火」、親子同樂的「2024 新北市兒童藝術節」；「2024 八里親子藝術季－八里 Chill 海海！性平藝起來！」及「2024 板橋夏日嘉年華」；山城礦業文化感知的「2024 礦山藝術季」與「2024 黃金山城系列－金色奇遇、瓶燈饗宴」；在地農特產推廣的「2024 三峽納涼祭」及「113年度新北好茶_夏封」；傳達永續環境的「2024 三峽藍染節」；客家義民信仰的「113年新北市客家義民爺文化祭~義起鬧新北」文化祭典；國際級藝術展出的「2024 八里城市沙雕展」、「2024 福隆國際沙雕藝術季」及「2024 新北市北海岸國際風箏節」以及享受東北角山海美景的「2024 福隆生活節」及「2024 福隆海灘電影院」，讓大家從6月暢玩到10月！

▲新北 GO Travel－夏季系列活動「2024新北市北海岸國際風箏節」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北 GO Travel－夏季系列活動「2024新北市北海岸國際風箏節」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「2024 新北市河海音樂季」今年度推出「貢寮國際海洋音樂祭」及「淡水漁舞河岸音樂祭」兩大經典獨立音樂表演舞臺，提供樂手團體們盡情揮灑音樂靈感及展現表演魅力，目前公布多組精彩卡司名單，將於7/19 (五)起連續三週熱血開唱，而「貢寮國際海洋音樂祭－獨立海洋音樂大賞」決賽十強名單也經過三日的激戰終於出爐，分別由「餵飽豬」、「兩棲人 Amphibious」、「紛亂交錯」、「漫遊年代俱樂部」、「斯洛頻率 Slowing Oscillation」、「時不我予」、「瘋狂公爵 Crazy Duke」、「雨國 Kingdom of Rain」、「SADOG」及「DrunkMonk 撞克茫客」（順序為隨機排序）獲得爭奪海洋旗榮耀的門票。

新北市各地的旅行、旅宿業者、觀光工廠及伴手禮業者也推出超值夏日旅遊住宿優惠以及新北在地特色伴手禮，讓民眾到新北市遊玩吃喝住行都滿足！更多「2024 新北市河海音樂季」活動相關訊息，請上「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢。

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