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「巨型鯨魚」游進碧潭 水舞地景鯨艷亮相！

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巨型超萌鯨魚現身碧潭，為今年夏天最鯨艷的打卡新地標！　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
巨型超萌鯨魚現身碧潭，為今年夏天最鯨艷的打卡新地標！　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024碧潭水舞」第2波推出地景水舞，以巨型鯨魚裝置搭配水花秀和大家見面！即日起至8月31日，每日下午3時至晚間9時整點與半點展示超萌噴水表演，晚間6時至10時點燈，創造視覺及聽覺雙重饗宴，在碧潭河岸持續閃耀，為今年夏天最鯨艷的打卡新地標。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，今年度在新店碧潭展出別具特色巨大鯨魚溪面地景裝置，鯨魚裝置融合了現代藝術及自然元素，體現了環保理念，為碧潭增添了亮麗色彩，也讓來訪遊客可以感受並刻畫動人的山海回憶。

這座巨大鯨魚裝置不僅僅是靜態展示，更是動態藝術品，在鯨魚背部裝有定時噴水裝置，自下午3時起，每逢整點及半點，鯨魚就會噴出高達5米水柱，彷彿真正的鯨魚在呼吸及游動，巧妙設計讓人目不轉睛。

▲到DCC square碧潭廣場，出示集滿10點證明，就有機會抽中限量「超大型鯨魚抱枕」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲到DCC square碧潭廣場，出示集滿10點證明，就有機會抽中限量「超大型鯨魚抱枕」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

另外，裝置展出期間的每周六及周日晚間6時30分至7時，有新店在地表演團體進行豐富表演，包含傳統民俗技藝演出，如國樂、原住民舞蹈及扯鈴表演等，還有樂器表演，如弦樂、鼓藝及薩克斯風，以及排舞與手語表演等，周周秀才藝，周周都精采！另外，8月14日及8月21日煙火將再度點燃新北新店碧潭天空，邀您握精采瞬間，與親朋好友一同前來觀賞。

▲碧潭景點數位集章抽大獎活動，除了深度旅遊碧潭，還有機會抽中iPhone15。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲碧潭景點數位集章抽大獎活動，除了深度旅遊碧潭，還有機會抽中iPhone15。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

吃喝玩樂盡在碧潭，周末假期闔家前來遊玩，一同享受美好生活。更多新北旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網新北旅客臉書粉絲專頁查詢！

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