「大稻埕夏日節」7／17登場！高空煙火秀、音樂展演連HIGH玩25天

【旅奇傳媒/編輯部報導】全臺最具代表性夏季活動「2024大稻埕夏日節」，將於7/17-8/10在大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）盛大舉行。臺北市政府觀光傳播局日前舉辦記者會，由臺北市長蔣萬安公布4場主題煙火秀及5場音樂展演的卡司陣容，熱情邀請國內外旅客與親朋好友，一同來臺北「High」玩一夏！

2024大稻埕夏日節4場主題煙火，5場音樂展演，邀請大家一同來臺北「High」玩一夏。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

蔣萬安指出，為迎接精彩夏日到來，推出長達25天的「2024大稻埕夏日節」，從7/17開始、連續三週，將於每週三晚上20:00在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，包括「躍動臺北」、「光耀稻埕」及「臺北星夜」，透過多彩的煙火及不同組合的造型，將臺北河岸點綴得璀璨奪目；8月10日適逢七夕情人節，最終場將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，且擴大煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應臺北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，融合多種特殊造型花色煙火及大型水上爆破煙火，帶來今夏最浪漫壯觀的七夕情人節煙火秀。

蔣萬安也說，今年活動特別打造「水岸光廊」，在大稻埕碼頭河岸（淡4-5號水門間）設置超過500公尺的燈飾，及以繁華光點設計搭配「Taipei 140」字樣大型燈飾，歡迎所有市民朋友都到大稻埕，漫步河濱、拍照打卡。另外，活動結合在地特色，包含商圈美食、歷史街區，來看煙火的同時，還可到鄰近的霞海城隍廟參拜月老，期許今年大稻埕夏日節活動能帶來破紀錄人潮與更多商機，促進地方的經濟發展。

▲Theseus忒修斯演唱「憨孫仔」邀請大家一起來大稻埕夏日節玩耍。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局進一步介紹，活動期間週三晚間除了有主題煙火秀外，還邀請到宝島材料行、阿橘 Ahh G、王欣茹、林昱君、憂憂及公館青少年等16組各大音樂節人氣歌手接力登台；8月10日最終場更安排網路當紅超人氣歌手就以斯 JOYCE、金曲入圍演唱組合 Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋 Howard Lee、超人氣樂團芒果醬 Mango Jump及亞洲天團玖壹壹 feat.葛西瓦等11組藝人輪番熱力開唱，讓民眾觀賞煙火的同時，更盡情感受臺北多樣的面貌與活力；而8/3在大稻埕永樂廣場，觀傳局還將舉辦「經典情歌演唱會」及「大稻埕商圈限定文創市集」，精彩活動不間斷！

觀傳局長王秋冬指出，25天的活動不僅內容相當豐富，更與大稻埕商圈70家以上在地店家合作，7月17日至8月10日間，民眾於活動期間消費滿500元，即可獲得夏日節限量的熊讚手挽袋；另只要加入「臺北市政府LINE官方帳號」及追蹤「Humas of Taipei我是台北人」FB，就有機會兌換限量100元大稻埕藍色水路優惠船票，體驗專屬臺北的河濱魅力。

此外，大稻埕創意街區發展協會也自即日起至8/21，大稻埕商圈店家單筆消費滿500元，即享消費優惠或消費禮（由店家自行提出優惠內容）。 觀傳局提醒，為因應每週三施放煙火所吸引的人潮，將針對水門（淡3-5號）及堤外道路實施交通管制。另在管制區內，微笑單車YouBike（大稻埕碼頭站）及臺北市河濱自行車站租借站（大稻埕站）將暫停營運，請民眾多搭乘大眾運輸工具，再步行前往活動會場欣賞煙火；相關交管資訊及活動資訊可上「2024大稻埕夏日節」活動官網查詢。

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