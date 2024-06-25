快訊

PLG／42歲「野獸」繼續打！勇士和林志傑球員約再續1年

上千名員工逃生！竹科晶元光電驚傳火警 停車場狂竄濃煙

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

夏夜最美城市光影！ 台北101下「南村有光」打造夏日夢遊三部曲 夜間藝廊精彩開逛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／《LIGHT UP南村有光》提供
圖／《LIGHT UP南村有光》提供

炎熱的夏日只想晚上才出門嗎？ 推薦您享受一場夜晚的藝術饗宴，《LIGHT UP 南村有光》將信義區的「四四南村」打造成夜間最美的藝術館，光雕作品「 夏日夢遊」三部曲已精彩登場，每晚共有4個場次機會能欣賞演出，把握機會開逛！

圖／《LIGHT UP南村有光》提供
圖／《LIGHT UP南村有光》提供

《LIGHT UP 南村有光》由最新創作知名影像創作團隊「ONE.1O Society」，透過3大主題「夏日朝露、盛夏烈焰、夏夜晚風」，化四四南村周圍的生活點滴為靈感，以抽象造型來刻畫台北市內的自然產物：行道樹上的鳥兒、屋簷上伸懶腰的貓、池塘中鳴叫的青蛙、翩翩飛舞的螢火蟲等。

圖／《LIGHT UP南村有光》提供
圖／《LIGHT UP南村有光》提供

同時，邀請到知名音樂創作團隊「貓說音樂」跨刀進行創作，以電子聲響與古典樂器為主，將不同質地的音色揉合一體，展現出冷冽與熱情的對比與共存。

圖／《LIGHT UP南村有光》提供
圖／《LIGHT UP南村有光》提供

由臺北市政府及南山人壽長期支持的戶外投影藝術計畫《LIGHT UP 南村有光》是全台展出時間最長、內容主題最豐富的光雕藝術展，最新力作夏日三部曲，每晚7:00至8:30驚艷登場，共有4個場次，與台北101合照的最佳景點「四四南村」化身夜間藝廊！

圖／《LIGHT UP南村有光》提供
圖／《LIGHT UP南村有光》提供

圖／《LIGHT UP南村有光》提供
圖／《LIGHT UP南村有光》提供

編輯推薦

台北101

相關新聞

夏夜最美城市光影！ 台北101下「南村有光」打造夏日夢遊三部曲 夜間藝廊精彩開逛

夏夜最美城市光影！ 台北101下「南村有光」打造夏日夢遊三部曲 夜間藝廊精彩開逛

打造專業形象的第一步！台北５間證件照形象照探店分享

有個專業感十足的個人形象照，或是求職時的證件照，不管是放在 LinkedIn，或是放在社群媒體上，絕對都是大大加分！這次七分之二的探索全面評比 5 家台北照相館，尤其推薦給準畢業生和社會新鮮人，在畢業之前拍一張屬於你的專業求職照吧！

熱門公園裡最新「森林系設施」開放了！親子假日好去處 免費玩到飽 再到「典藏植物園」納涼看夏日限定綠植

暑假親子景點最夯！台北最酷親子新景點登場，位在新生公園內的「森林系遊樂設施」打造爬網、攀登木條與吊網橋等充滿挑戰的刺激體驗，小朋友穿梭其中玩到不亦樂乎，...

竹子湖繡球花特色農遊 淡雅芬芳萬種風情

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北市政府產業發展局輔導竹子湖多家繡球花農園，邀請遊客認識海芋大道上的大梯田花卉生態農園，從前的十八層水稻田，如今是一層層的繡球花田，最有名的百年梯田，有高有低的間距層次豐富，

極東「馬崗漁村」小旅行！ 潮間帶踏浪尋海女 原始鮮味滿足味蕾

黎明時分的海上金光灑向百年石頭屋，溫柔喚醒可愛的馬崗漁村，石牆上的貓咪伸長懶腰打著呵欠，寧靜的漁村日常，歲月靜好。馬崗是台灣本島最東邊的漁村，位於新北市貢寮區三貂角燈塔正下方的海岸，至今保留昔日軍事管制區遺跡和傳統石頭屋文化，同時擁有海女文化、潮間帶生態和海鮮特產，值得花上一整天停留。

拜訪貓村！ 平溪線三貂嶺「碩仁秘境小鎮」一日12處踩點順遊

跟著 卡夫卡愛旅行 於 2020-09-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 12 個景點，其中包含 猴硐國小猴子溜滑梯、礦工紀念館、煤鄉礦工文史館。到訪猴硐旅行除了拜訪貓村之外，其實也非常推薦造訪附近其他景點，沿著基隆河谷來趟三貂嶺碩仁一日遊小旅行，走訪猴硐國小猴子溜滑梯、礦工紀念館、猴硐礦工文史館、猴硐壺穴，前往秘境小鎮碩仁聚落品嘗阿珠姐肉羹、文瓊小築草仔粿，步行前往三貂嶺車站、碩仁國小，最後再以Cafe Hytte的咖啡香當作結尾，來場猴硐、三貂嶺之旅詳細遊程：https://kafkalin.com/sandiaoling-trip/

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。