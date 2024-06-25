夏夜最美城市光影！ 台北101下「南村有光」打造夏日夢遊三部曲 夜間藝廊精彩開逛
炎熱的夏日只想晚上才出門嗎？ 推薦您享受一場夜晚的藝術饗宴，《LIGHT UP 南村有光》將信義區的「四四南村」打造成夜間最美的藝術館，光雕作品「 夏日夢遊」三部曲已精彩登場，每晚共有4個場次機會能欣賞演出，把握機會開逛！
《LIGHT UP 南村有光》由最新創作知名影像創作團隊「ONE.1O Society」，透過3大主題「夏日朝露、盛夏烈焰、夏夜晚風」，化四四南村周圍的生活點滴為靈感，以抽象造型來刻畫台北市內的自然產物：行道樹上的鳥兒、屋簷上伸懶腰的貓、池塘中鳴叫的青蛙、翩翩飛舞的螢火蟲等。
同時，邀請到知名音樂創作團隊「貓說音樂」跨刀進行創作，以電子聲響與古典樂器為主，將不同質地的音色揉合一體，展現出冷冽與熱情的對比與共存。
由臺北市政府及南山人壽長期支持的戶外投影藝術計畫《LIGHT UP 南村有光》是全台展出時間最長、內容主題最豐富的光雕藝術展，最新力作夏日三部曲，每晚7:00至8:30驚艷登場，共有4個場次，與台北101合照的最佳景點「四四南村」化身夜間藝廊！
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