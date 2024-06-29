台北咖啡廳推薦！享受不限時獨立書店咖啡廳 那就來「奎府聚」

台北的咖啡廳琳瑯滿目，特別是在熙來攘往的中山站，真的有太多選擇！不過你知道嗎？在許多人會經過的赤峰街裡，竟藏著一間特別的獨立書店「奎府聚」。奎府聚一詞源自荷蘭殖民時期，平埔族部落 Kimotsi 漢譯的名稱，也是當地行政區的舊名，起初希望透過書店讓大家相遇，而後又加入了咖啡、沙龍等元素，形成別有味道的獨立書店咖啡廳。

圖 /ReadyGo

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奎府聚的木質門面，一路延伸到店內的櫃檯、擺放書籍的陳架以及座位區，在這裡可以找到許多關於台灣歷史、地方文化甚至到攝影的書籍，多元的內容也讓來店內的客人都能在這個空間，做自己喜歡的事，安靜的享受奎府聚提供的舒適，是台北咖啡廳很少見的「盛況」吧！

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在奎府聚裡，就像是時光的探險，藏在各處角落的懷舊傢俱點綴整體的氛圍。看看這陳列出的櫃子，是否有些熟悉呢？沒錯，就是以前中藥行所使用的櫃子，此外還有打字機和檯燈，這一區實在太有味道，也是編輯最喜歡的空間呢！

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在書店裡除了可以看書，奎府聚也有提供咖啡、點心和一些小酒。咖啡部分有提供手沖，每日選用不同的豆子都會寫在板子上讓大家參考，甜點則會放在可愛的小櫃子裡，如果是晚一點來也有酒類可以喝呢！品項不多，但對於要在這裡工作或是看書，我想也是很足夠了。

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這次因為太晚所以沒有選擇喝咖啡，倒是意外發現茶類很不錯呢！搭配檸檬戚風蛋糕，作為飯後的甜點，十分滿足！

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除了同時是書店和咖啡廳，奎府聚也是在台北咖啡廳裡少有會將空間拿來做讀書會、議題討論的地方，這扇拉門拉上後，裡頭便是一個可以容納約20人的空間，老闆說既然有緣大家因為書而聚在一起，那就不要浪費這個機會，將咖啡廳騰出一個空間，作為更多使用，就像古時候「沙龍」的概念，志同道合的人都能在這裡與彼此交流，是件很美好的事。

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奎府聚適合想工作或是閱讀的人到訪，雖然座位不多，但氛圍很好，從店內的書籍好好閱讀台灣文學、來杯咖啡品嚐午後的悠閒。

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地址：台北市大同區赤峰街41巷5號

營業時間：12:00-22:00

座位：有插頭、不限時

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