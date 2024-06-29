快訊

俄烏戰陷僵局 挺烏克蘭的力道減弱背後有3原因

6月科技玩家聊月報／可愛AI主播來了！iOS 18讓Siri更聰明、HTC U24 Pro躍AI手機免2萬

23歲男高捷博愛座占2座位 2男看不慣制止…引他失控揮拳後被揍

台北咖啡廳推薦！享受不限時獨立書店咖啡廳 那就來「奎府聚」

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

台北的咖啡廳琳瑯滿目，特別是在熙來攘往的中山站，真的有太多選擇！不過你知道嗎？在許多人會經過的赤峰街裡，竟藏著一間特別的獨立書店「奎府聚」。奎府聚一詞源自荷蘭殖民時期，平埔族部落 Kimotsi 漢譯的名稱，也是當地行政區的舊名，起初希望透過書店讓大家相遇，而後又加入了咖啡、沙龍等元素，形成別有味道的獨立書店咖啡廳。

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

奎府聚的木質門面，一路延伸到店內的櫃檯、擺放書籍的陳架以及座位區，在這裡可以找到許多關於台灣歷史、地方文化甚至到攝影的書籍，多元的內容也讓來店內的客人都能在這個空間，做自己喜歡的事，安靜的享受奎府聚提供的舒適，是台北咖啡廳很少見的「盛況」吧！

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

在奎府聚裡，就像是時光的探險，藏在各處角落的懷舊傢俱點綴整體的氛圍。看看這陳列出的櫃子，是否有些熟悉呢？沒錯，就是以前中藥行所使用的櫃子，此外還有打字機和檯燈，這一區實在太有味道，也是編輯最喜歡的空間呢！

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

在書店裡除了可以看書，奎府聚也有提供咖啡、點心和一些小酒。咖啡部分有提供手沖，每日選用不同的豆子都會寫在板子上讓大家參考，甜點則會放在可愛的小櫃子裡，如果是晚一點來也有酒類可以喝呢！品項不多，但對於要在這裡工作或是看書，我想也是很足夠了。

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

這次因為太晚所以沒有選擇喝咖啡，倒是意外發現茶類很不錯呢！搭配檸檬戚風蛋糕，作為飯後的甜點，十分滿足！

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

除了同時是書店和咖啡廳，奎府聚也是在台北咖啡廳裡少有會將空間拿來做讀書會、議題討論的地方，這扇拉門拉上後，裡頭便是一個可以容納約20人的空間，老闆說既然有緣大家因為書而聚在一起，那就不要浪費這個機會，將咖啡廳騰出一個空間，作為更多使用，就像古時候「沙龍」的概念，志同道合的人都能在這裡與彼此交流，是件很美好的事。

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

奎府聚適合想工作或是閱讀的人到訪，雖然座位不多，但氛圍很好，從店內的書籍好好閱讀台灣文學、來杯咖啡品嚐午後的悠閒。

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

地址：台北市大同區赤峰街41巷5號

營業時間：12:00-22:00

座位：有插頭、不限時

延伸閱讀>>全台美食｜來趟遠離塵囂愜意之旅，精選9間山林秘境餐廳、咖啡廳！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 書店 甜點

延伸閱讀

不搶博愛座！年長男女搭捷運自備餐桌椅 6萬人笑翻：就差一杯咖啡

百萬無敵景觀第一排！ 台北內湖森林系秘境咖啡「碧山巖藝文休閒中心」 超CHILL、不限時隨喜咖啡廳

「現在孩子很有錢？」他見國高中生拿蘋果筆電去星巴克 網曝1現象造成

7隻「二哈拆遷大隊」抵達施工現場 哈士奇見滿地瓦礫超嗨：怎不讓我們專業的來？

相關新聞

台北咖啡廳推薦！享受不限時獨立書店咖啡廳 那就來「奎府聚」

台北的咖啡廳琳瑯滿目，特別是在熙來攘往的中山站，真的有太多選擇！不過你知道嗎？在許多人會經過的赤峰街裡，竟藏著一間特別的獨立書店「奎府聚」。奎府聚一詞源自荷蘭殖民時期，平埔族部落 Kimotsi 漢譯的名稱，也是當地行政區的舊名，起初希望透過書店讓大家相遇，而後又加入了咖啡、沙龍等元素，形成別有味道的獨立書店咖啡廳。

藏在巷子內的低調美食！近光華商場的好評印尼料理，推薦「花生醬沙爹飯」肉嫩超夠味

udn走跳美食／Irene 台灣國人對異國料理的接受度很高，異國料理中又以泰式料理、越南料理居多，幾乎隨處可見，這類酸酸辣辣的料理特別受歡迎！ 鄰近光華商場/三創生活園區的巷弄裡，有家評價

「大稻埕夏日節」7／17登場！高空煙火秀、音樂展演連HIGH玩25天

【旅奇傳媒/編輯部報導】全臺最具代表性夏季活動「2024大稻埕夏日節」，將於7/17-8/10在大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）盛大舉行。臺北市政府觀光傳播局日前舉辦記者會，由臺北市長蔣萬安公布

「若櫻壽司」北部首店進駐西門町 人氣壽司開幕半價吃

想要一站買齊原汁原味日本商品，享受壽司職人帶來的新鮮美味，現在走一趟西門町就能搞定！繼台中店、高雄店，北部首間「若櫻壽司...

台北信義區人氣美食！精燉多時招牌「老火雞湯麵」暖心上桌

位於台北信義區的「璦廚」，憑藉著真材實料、濃郁順口的雞湯深得民眾喜愛，不論是做成湯麵或是搭配雞肉飯，都能凸顯其風采，喜愛中式料理的饕客可千萬別錯過喔！

夏夜最美城市光影！ 台北101下「南村有光」打造夏日夢遊三部曲 夜間藝廊精彩開逛

夏夜最美城市光影！ 台北101下「南村有光」打造夏日夢遊三部曲 夜間藝廊精彩開逛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。