台北信義區人氣美食！精燉多時招牌「老火雞湯麵」暖心上桌

【璦廚】位於101世貿站附近，交通便利相當便利，店內寬敞明亮有舒適感和親切感，有提供大電視還有小酌可以和朋友一起來看賽事，店內招牌雞湯麵、蒜味蛤蜊雞麵、土雞盅等都是必點。用餐時段更是高朋滿座，上班族還有住戶們都會光顧，喜愛雞湯料理的饕客可千萬不能錯過！

店外掛著顯眼「雞湯」的招牌相當醒目，建議提前前往以免客滿唷！除了單點料理外，現在還有推出10人的私廚料理，與家人朋友一同享用美食。

店家招牌的蒜味蛤蜊土雞肉麵、土雞盅是許多饕客來店必點的餐點。

原味老火雞湯麵

店家雞湯麵以其濃郁湯底、柔滑麵條著稱，湯頭用老母雞、金華火腿、台灣豬熬製，只留湯不留料，全部的精華都匯聚在高湯裡，雞肉則是額外準備，搭配手撕土雞肉與麵條，溫潤柔和的味道讓人一吃便愛上，瞬間補充滿滿的元氣，可謂療癒系美食的代表！

蒜味蛤蜊老火雞湯麵

鮮美蛤蜊使得香濃雞湯味道更上層樓，鮮明的蒜香帶出雞湯本身的清甜，細滑的麵條吸收了豐富的味道，每一口都充滿層次感。

香菇土雞盅

土雞盅將雞的精華與原味整個封在盅碗裡，土雞肉鮮嫩多汁，與香菇的濃郁香氣相融合，湯汁鮮美醇厚，盅內散發出溫暖的家常味道，每一口都是幸福與滿足感，心裡也跟著暖了起來！

剝皮辣椒土雞盅

加入台灣最具代表性的「剝皮辣椒」，使得雞湯帶有剝皮辣椒獨有的風味與辣感，更能凸顯出雞肉的風采，讓人忍不住一口接一口！喜愛台菜的你肯定不容錯過！

手撕雞肉飯

將雞肉手撕成絲，鋪在熱騰騰的白飯上，淋上特製醬汁跟蒜酥，使得雞肉飯格外誘人，每一口都是雞肉的鮮美與米飯的香甜。

【璦廚】對於餐點相當講究，湯頭嚴選兩年以上老母雞、金華火腿、台灣豬熬製，用料毫不含糊，只為將最好的味道獻給消費者，來到信義區遊玩想吃點美味料理嗎？那就來此大啖美食吧！





璦廚

店家地址：台北市信義區莊敬路391巷1號1樓

店家電話：0967275589

營業時間：12:00–14:00, 17:30–20:30

粉絲專頁：https://reurl.cc/lQylaA





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