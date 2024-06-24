熱門公園裡最新「森林系設施」開放了！親子假日好去處 免費玩到飽 再到「典藏植物園」納涼看夏日限定綠植

暑假親子景點最夯！台北最酷親子新景點登場，位在新生公園內的「森林系遊樂設施」打造爬網、攀登木條與吊網橋等充滿挑戰的刺激體驗，小朋友穿梭其中玩到不亦樂乎，還能自高處看到不同角度的公園景緻，免費玩翻一下午。

森林休憩攀爬設施。圖／台北市政府工務局提供

佔地遼闊的「新生公園」是不少人假日踏青帶小朋友放電的好去處，除了親子互動最佳首選「地球旅行遊戲場」外，更有新開放的「森林休憩攀爬設施」，是專為12歲以上大朋友設計的冒險場。以樹屋為靈感，搖晃的吊網橋、多層次探索平台區等具挑戰性的設施關卡都在考驗手腳協調與肌肉抓力，玩到筋疲力盡卻格外過癮。

森林休憩攀爬設施。圖／台北市政府工務局提供

森林休憩攀爬設施。圖／台北市政府工務局提供

值得注意的是，由於新設施難度較高，建議斟酌身體狀況再行使用，並遵守指示牌規定遊玩，以免受傷或發生危險。

森林休憩攀爬設施。圖／台北市政府工務局提供

地球旅行遊戲場。圖／台北市政府工務局提供

此外，新生公園附近還有台北玫瑰園、迷宮花園及台北典藏植物園等放鬆好去處，不時抬頭還能看見飛機划過天空，值得抓拍留念。正值夏天，台北典藏植物園內的觀葉秋海棠更是色彩斑斕之時，五顏六色十分美麗，另可在官網預約免費導覽解說，非常適合大人小孩一同享受兼具冒險刺激與親近自然的假日時光。

台北典藏植物園館內舒適涼爽。圖／台北市政府工務局提供

台北典藏植物園內的觀葉秋海棠。圖／台北市政府工務局提供

交通方式

【搭捷運】

捷運圓山站1號出口，沿民族東路東行即可抵達新生園區，步行約15分鐘

捷運中山國小站4號出口，沿新生北路三段北行即可抵達新生園區，步行約10分鐘

【搭公車】

新生公園站 685、市民小巴9(M9)、紅(R)50/停靠民族東路

新生公園站(林安泰) 72、222、286副、298、642松江新生幹線、643、676、市民小巴9(M9)、紅(R)34(假日)/停靠松江路近濱江街

吉林路底站 542、685、688、紅(R)57/停靠吉林路

民族東路口 109、203、277、280(直)、542、606、612、685、敦化幹線/停靠民族東路