牛肉軟嫩湯頭清甜！ 內湖「大佳牛雜湯」順口不死鹹 必吃Q彈牛肉麵推薦
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內湖康寧路一段的大佳牛雜湯是很愛的牛肉麵，湯頭很清甜，完全喝光光沒問題，牛雜麵也好吃，老闆態度也很好，店面也乾淨，真的是平常在內湖吃牛肉麵的首選呀！
大佳牛雜湯 營業資訊
・大佳牛雜湯
・評分：4.4
・地址：台北市內湖區康寧路一段108號(地圖)
・電話：02 2792 3193
・營業時間：星期一 10:00 – 20:30, 星期二 休息, 星期三～星期日 10:00 – 20:30
・每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
大佳牛雜湯 位置｜環境
大佳牛雜湯附近其實不怎麼好停車，離捷運內湖站比較近一點。主要餐點以麵食為主，還有牛腩飯，不過平常來都是吃麵，湯麵乾麵真的都好吃。位子不多，一邊是麵攤，一邊則是室內座位有冷氣，麵攤後方也有幾個座位，不過隔壁店面的冷氣比較強。
桌上有酸菜可以加，味道是不太會改變湯頭味道的，很清爽又不會鹹。
大佳牛雜湯 餐點
牛肉麵
湯頭不死鹹又順口，蔥多多還可以加湯！選了粗麵，口感很Q彈，牛肉給了很多塊，滷的入味又軟嫩，湯頭很清一點都不油膩，真的很好喝！
牛雜麵
這次的細麵比較軟一點，不過味道還是不錯，牛雜麵的湯頭是清湯，還多了香菜的味道，牛雜口感也嫩嫩的不會韌，沾一點清爽的特製沾醬也很好吃！
其實不管是牛雜麵或是牛肉麵兩種口味我都很愛，兩款都是很清爽吃完沒負擔又不油那的那種，他們家的麵食真的很厲害，大家有機會的話一定要來嚐一下！
大佳牛雜湯
評分：4.4
地址：台北市內湖區康寧路一段108號(地圖)
電話：02 2792 3193
營業時間：星期一 10:00 – 20:30, 星期二 休息, 星期三～星期日 10:00 – 20:30
每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
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