日式韓式口味混搭！ 來自首爾的餐酒館「李上LeeSang」 涮嘴韓式炸雞、酥脆海鮮鍋巴湯必點必嚐

這次跟朋友聚餐約在中山站的「李上LeeSang」，原以為是新開的餐酒館，查了下原來已經開了三、四年，是來自韓國的餐酒館品牌，在首爾好像有上百間分店，雖說是韓餐，但是味道其實蠻混搭的，口味有日式也蠻中式的，海鮮煎餅外觀看起來是菜脯蛋的感覺，海鮮鍋巴湯喝起來像鴨肉羹湯，口味很混搭，不過味道是算不錯的！

李上LeeSang位置｜環境

李上的位置就在中山站與松江南京站中間，靠近新生高架橋的位置，開車來的話可以停在對面的林森公園停車場，李上後方就是條通，越晚越熱鬧。李上的座位空間有包廂也有一班座位，一般座位低消是一人六百元，包廂會更高一些，可以線上訂位很方便。

李上的空間其實比較偏日式，不過餐點看起來是韓式居多，需要脫鞋進入，不過還好座位不是那種有盤腿坐的榻榻米，那種坐久真的會腰痛，桌下都還有空間可以伸直，還好沒有想像中難坐。

李上LeeSang菜單

比較經典的韓式料理大部分都有，像是炒年糕、海鮮煎餅、韓式烤肉、韓式炸雞，比較特別的有生醃蟹，另外還有一些偏日式的餐點，像是關東煮、串燒，酒水種類也很豐富。

李上LeeSang餐點

韓式烤肉

洋蔥牛肉，搭配生菜、韓式泡菜以及蒜片，烤肉的口味整體偏甜，要包著生菜加點韓式泡菜調和一下比較好，吃起來也比較不膩口。

韓式炸雞

韓式炸雞調味也算不差，炸雞麵衣口感很酥脆，肉質也很嫩，外層的辣醬個人覺得不是很辣，甜辣口味很涮嘴，就算是冷掉吃味道也不差。

韓式海鮮煎餅

煎餅的底部很優秀，煎的焦焦脆脆的，雖然看起來有點黑，但是口感很可以，朋友說看起來真的很像菜脯蛋，煎餅裡的章魚切成丁狀看起來還真像，有另外的煎餅醬汁可以搭配。

海鮮鍋巴湯

海鮮湯底是羹狀的，再鋪上幾片酥脆鍋巴，海鮮湯裡有大隻鮮蝦、螃蟹、貽貝等海鮮，蔬菜也給的不少，口味上偏重，鍋巴可以給的再多一點會更好，因為一下就都軟在湯裡的，如果有幾片是放在旁邊可以自己沾著吃，不要全部都泡在湯裡，口感會更好些。

李上LeeSang整體的感覺還算蠻舒適的，周圍的客人聊天也都聊得很開心，餐點也算味道不錯，雖然口味上沒有那麼韓式，但是都算是蠻下酒的餐點，這次沒點酒精飲料有點可惜就是了！

李上LeeSang

・評分：4.5

・地址：10454台灣台北市中山區南京東路一段130之4號二樓(地圖)

・電話：02 2522 3992

・營業時間 ：星期一～星期六 17:00 – 00:00, 星期日 休息

・每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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