淡水也有一座！全台唯一 位於河口的燈塔「淡水港燈塔」

淡水和安平是早期台灣南北兩大門戶港口，有許多相似之處，例如老街、砲台、古蹟，還有燈塔。布魯以前沒注意到安平有燈塔，同樣的，這次環島逐一造訪燈塔，才知道原來淡水也有一座淡水港燈塔，而且這是全台最早創建的燈塔。

早在1796年(清嘉慶年代)，淡水居民就為了河道行船的安全，而募款在淡水河口的沙崙建造一座石砌圓筒形的4公尺燈塔。1888年的光緒年間，清廷才改建為較接近現在模樣的方形鐵塔，光復後的1969年，政府改建在現在的油車口位置，就一直矗立到今日。

布魯造訪的當日，天空特別藍，剛整建完工新刷的白漆在藍天映襯之下，又顯得格外的白。極藍至白的組合是布魯無法抗拒的顏色，於是布魯在燈塔下張口瞠目，迷戀不已，原來淡水藍也可以這麽美。

由淡水中正路一段87巷行至路底，就可見淡水港燈塔矗立在淡水河邊。

淡水洪港燈塔隔著淡水河與觀音山遙相望。

淡水港燈塔是無人看守燈塔，所以沒有辦公房舍。布魯2023年7月造訪時，燈塔剛剛整建完工，但外部收尾工程尚未完成。

考量到燈塔濱臨河邊，可能會淹水，所以與國聖港燈塔一樣皆建造了挑高的底座。

因為剛整建完成，部分施工設施未拆除，布魯才有機會爬到機房上方的鐵塔底部拍照。但布魯很有分寸，之後就未再繼續上爬了。

相當於8層樓華廈高度的燈塔，在塔下向上望，視覺上很有震撼感。

塔頂有一座維修小平台，只能瞻望，不可違法攀登。

淡水港燈與國聖港燈塔的造型相近，塔頂的維修平台都有兩層。

淡水另有一座渡船頭燈塔（燈杆），常會與淡水港燈塔令人混淆。渡船頭燈杆位於渡船頭，主要提供船隻駛入淡水河後靠岸的指引。高度只有11公尺，由新北市政府管理。而淡水河口到外海都在淡水港燈塔的指引範圍，塔高遠32.7公尺，由交通部航港區管理。(本圖取自google街景)

布魯造訪過淡水港燈塔，轉移到淡水海關碼頭看夕陽，7月夕陽落下的方位不夠好，仍然吸引一些民眾觀賞。

夕陽西下後，再循河岸漫布到滬尾漁港，海風輕拂，剛入夜的藍色波光蕩漾，沒有喝酒也微醺了。

淡水港燈塔資訊

位置：新北市淡水區淡水河北岸油車口

興建年代：1796年創建，1888年重建，1969年遷建現址，2023年整建完工

燈塔諸元：塔高32.7M/ 燈高35.2M/ 公稱光程16.6浬

特色：台灣本島唯一位於河口的燈塔、本島第一座燈塔

收費：免費

開放時間：無限制

交通資料：

自行開車：直接導航"淡水區中正路一段87巷"，巷口有帝王釣具店，由巷口進入約200公尺至淡水河邊路底停車，向南走100公尺即至燈塔。(導航淡水港燈塔會引導至海巡署管制區，無法進入)

大眾運輸：於淡水捷運公車站搭837、880路線公車，至"一信幼稚園"站下車，向西北步行100公尺，再左轉中正路一段87巷，其餘同上。

順遊景點：淡水漁人碼頭、滬尾藝文休閒園區、淡水海關碼頭、紅毛城、滬尾砲台、淡水老街、滬尾偕醫館、多田榮吉故居、淡水小白宮。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」