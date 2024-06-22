「連4場寶島最狂煙火」施放時間1次看！「2024大稻埕夏日節」最長480秒，還有人氣歌手與美食市集進駐

由鮮美漁貨製成不論是壽司還是丼飯，總會在午夜夢迴間勾起我們的食慾，奈何市面上日料的品質差距過大，總讓人既期待又怕受傷害。位於台北信義區【初の鮨】不僅堅持使用高級食材，在師傅們精湛手藝下，讓食材充分發揮出其特色與風采！

2024-06-22 11:00