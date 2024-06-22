「連4場寶島最狂煙火」施放時間1次看！「2024大稻埕夏日節」最長480秒，還有人氣歌手與美食市集進駐
寶島台灣最狂煙火一年一度又要來囉！「2024大稻埕夏日節」即將在7月17日盛大登場囉，搭配貨櫃市集與精選美食非常適合家人或情侶一起參與，且今年的活動直接升級，加碼推5場音樂表演，還有超過500公尺的河岸光廊可以美拍打卡喔，點亮整個大稻埕碼頭超美。
「2024大稻埕夏日節」將於7月17日至8月10日舉行，期間將施放4場主題煙火秀，具體施放時間如下：7月17日、7月24日、7月31日的煙火秀將持續300秒，8月10日的最終場煙火秀則將長達480秒，保證帶來前所未有的視覺饗宴。不僅如此，還有舉辦5場音樂展演，並以浪漫的水岸燈飾裝點台北的夜空。每場煙火秀將展示各式絢麗煙花，讀者得以沉浸在夏夜河岸的愜意中。
大稻埕碼頭還設有超過500公尺的浪漫水岸光廊，以及三座大型星點環狀裝置藝術，並以「Taipei 140」大型裝置藝術廊道入口。最後，今年「2024大稻埕夏日節」的音樂展演將在「淡4號水門操場」舉行，預計邀請多位人氣歌手現場演唱，勢必讓人期待不已。在星光閃耀的夜空下，與音樂、美食共享多感官體驗，盡情享受夏夜時光吧。
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