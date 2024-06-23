拜訪貓村！ 平溪線三貂嶺「碩仁秘境小鎮」一日12處踩點順遊

跟著 卡夫卡愛旅行 於 2020-09-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 12 個景點，其中包含 猴硐國小猴子溜滑梯、礦工紀念館、煤鄉礦工文史館。

到訪猴硐旅行除了拜訪貓村之外，其實也非常推薦造訪附近其他景點，沿著基隆河谷來趟三貂嶺碩仁一日遊小旅行，走訪猴硐國小猴子溜滑梯、礦工紀念館、猴硐礦工文史館、猴硐壺穴，前往秘境小鎮碩仁聚落品嘗阿珠姐肉羹、文瓊小築草仔粿，步行前往三貂嶺車站、碩仁國小，最後再以Cafe Hytte的咖啡香當作結尾，來場猴硐、三貂嶺之旅

詳細遊程：https://kafkalin.com/sandiaoling-trip/

猴硐國小猴子溜滑梯 | 30 分鐘

猴硐國小猴子溜滑梯是來侯硐必玩的，猴子溜滑梯全部是以木頭打造超級可愛的，符合猴硐的地方特色，近來因為正在整修因此暫時不開放孩子們上去溜

但也是可以去旁邊的溜滑梯玩耍，還有很可愛的貓咪公仔，順道一提進門時需要量體溫喔

礦工紀念館 | 30 分鐘

礦工紀念館緊鄰基隆河畔與北迴鐵路，狹長型的展覽空間展示了猴硐的自然風景，例如：壺穴地形的由來、在地人文風情

其中最吸引人的就是由礦工澡堂改建的展覽空間，來此會有熱心志工講解礦業的興衰，煤礦產業的歷史

其中最吸引人的就屬這個櫃子，裡面陳列的是礦工們生活的日常，每一個都充滿了歷史，打開就像走路時光隧道般，回到那個屬於礦工的黑金歲月

一旁還有一個復刻版的礦道景觀，走進去彷彿在礦坑當中，一旁還有礦工在礦道內的操作情形，走一趟彷彿置身於當年潮濕的礦坑中

煤鄉礦工文史館 | 30 分鐘

從礦工紀念館走過如同礦坑般的鐵路地下道，就能到達猴硐礦工文史館

猴硐礦工文史館是由一群老礦工用自己的老人年金和長滿老繭的雙手打造，屬於猴硐在地最真實最貼切的礦工文史館

位置就位於過往礦業鼎盛時期全台最大的礦坑-「瑞三本礦坑口」，而展覽空間則是過往的礦場辦公室

這裡都是由老礦工一手打造，如實呈現當年礦業的情況，費盡心血蒐集而來的照片、物件與史料，退休礦工耆老親口分享人生經驗，為臺灣礦業文化留下寶貴的一頁

今天到訪是由理事長周大哥為我們講解，深深被他們秉持的精神所感動，希望將礦工的精神延續下去，自己掏腰包保存文物和歷史

館中有張地圖令我印象深刻，就是一張展示了「瑞三煤礦」的龐大地道網，據大哥說礦坑從猴硐這裡可以通到十分瀑布附近，還不包括旁邊大大小小的坑道，就像是龐大的地下王國般

如果有來猴硐，除了走訪貓村外，礦業的興衰歷史更值得我們去探究，非常推薦來一趟「猴硐礦工文史館」，聆聽礦工的故事，感受老礦工對生命的熱情，走進猴硐在地最真實、最貼切的礦工記憶

猴硐壺穴觀景台 | 10 分鐘

逛完猴硐礦工文史館，網基隆河岸走約五分鐘就能到達壺穴觀景台，壺穴被當地瑞芳區人稱為「石頭的酒窩」，十分生動有趣

壺穴的成因是河流上游的奇特地理現象，當石塊停留在河床上的凹處無法前進時，因被水流打轉並打磨，時間久了就會形成孔洞，就是壺穴地形的由來

內寮仔舊礦工宿舍 | 5 分鐘

猴硐地區因為煤礦的開採產生了大量的人力需求，來自外地的工人們讓侯峒地區的煤礦產業蓬勃發展

同時這些來自外地的礦工們需要住宿的地點，而位於基隆河畔的內寮仔就興建了礦工的宿舍，讓離鄉背景的礦工們能夠有個安身立命之處，如今礦業歇止礦工們早已離去，徒留空的宿舍留給後人憑弔，見證過往的繁榮歲月

三貂煤礦 | 1 小時

三貂煤礦民國37年開採，民國73年收坑，煤礦採礦期間曾因經營問題而換手，每次換手經營就更名一次，因而有合和煤礦、水泥煤礦以及三貂煤礦等三個名稱，最後的經營是三貂煤礦，因而在礦坑坑口留下了三貂煤礦的名字

現今保留礦坑的坑口但危險勿入，礦坑前一座小花園，旁邊還有個入坑檢查室改建的小咖啡店，邊喝咖啡還能憑弔採礦歷史

阿珠姐肉羹 | 1 小時

中午時分，該是吃午餐的時候了，碩仁聚落我最推薦來吃阿珠姐肉羹

最大賣點就是邊吃肉羹還能邊欣賞火車，就在你的眼前行駛而過，坐在鐵路旁還能清楚感覺到火車的速度及揚起的風，這應該是全台絕無僅有的美景了

我最喜歡阿珠姐的滷肉飯，滷得油香透亮、肥瘦相間味道濃郁，一定搭配一碗肉羹湯，肉羹湯的味道偏清淡的，可以自己依照喜歡的口味增添黑醋，風味更佳

夏天到訪也能點上一碗超級懷舊的冰品，左邊是李鹹冰，酸甜滋味非常古早味，右邊是店家自己釀的蜜鳳梨，搭配上刨冰就是清涼爽口，暑氣全消

文瓊小築（素食、密境草仔粿） | 10 分鐘

在阿珠姐旁的文瓊小築，不一定每天都會開，必須要看老闆娘有沒有空，文瓊小築只賣兩樣東西：草仔粿和青草茶，來這裡這兩樣都要買來吃看看

青草茶是古早味的，苦甘的口感，喝了還會回甘，消暑解渴

草仔粿有紅豆和菜脯米兩種口味，素食可用，我最愛紅豆口味，紅豆炒得甜又香，一口咬下外皮Ｑ彈內餡超級飽滿，甜甜蜜蜜超好吃的

三貂嶺隧道 | 5 分鐘

吃過午飯我們要步行10分鐘前往全台灣唯一沒有道路可以到達的火車站「三貂嶺車站」，途中會經過三貂嶺隧道，一個是舊隧道

一個則是現在還在通行列車的新隧道，剛好也能欣賞平溪線和北迴鐵路的交會點，看著火車呼嘯而過，繼續前行約五分鐘就能到達三貂嶺車站

三貂嶺車站 | 20 分鐘

步行前往這座永遠到不了的三貂嶺車站，是台灣僅有的汽車無法到達的車站，僅能以步行前往，或是直接搭火車到達

行走於鐵路旁的小徑，幾間民居依靠著平溪線鐵路而建

，這座北迴線的小站，保留了許多自然風貌，基隆河谷有壺穴地形，一旁的森林茂密，孕育了豐富的生態景觀

進入車站內，第二月台旁就是山壁，車站就坐落在這狹窄的山谷之間

車站旁的小聚落和通往碩仁聚落的小徑，似乎正在訴說著他過往的歲月

走在小徑上總是會想這麼偏僻的山間為什麼存在著這樣一個小站，一列自強號列車提醒著我們，其實三貂嶺車站作為一個小站，他肩負的是北迴線和平溪線鐵路的樞紐

從這裡要回到碩仁聚落必須要穿越鐵路，地下道蠻潮濕昏暗的需留意

不經意一台列車又從頭頂呼嘯而過，這裏應該算是鐵道迷的樂園，南來北往的列車在這出沒，並且搭配山景和河谷，形成絕美景致

碩仁國小 | 10 分鐘

碩仁國小是當地唯一的一所國民小學，於民國八十五年廢校

目前空下來的校舍也許未來也可做為生態基地或是在地創生基地，讓舊學校得以除生

靜靜欣賞覺得這座小巧的學校，其實很美，是個拍攝電影或是商品攝影的好地點，像是拍攝「返校」之類的電影應該超適合

Cafe Hytte | 2 小時

斑駁的水泥牆面與生鏽的鐵窗，其實第一眼無法看出這裡是間咖啡店，但他的確是間風格咖啡店，一定要來點杯咖啡，品嚐午後小鎮歲月

店內隨性擺放桌椅，利用阿嬤的裁縫機製作的桌子，幾張國小的課桌椅就是很有型的咖啡店

室內保留原始的牆面，紅磚牆面一張沙發椅，隨性坐著或是看本書，點杯咖啡

室內沒有空調系統只有微風，習慣冷氣的人們一開始可能會不習慣，但坐個十分鐘後就能慢慢適應，其實放鬆心情就能靜靜感受到涼風

我點了一杯espresso，因為我偏好一小杯濃縮，他能直覺的將咖啡的本質體現出來，不需要其他配角，就想是咖啡自己在獨自跳舞

如果不喝咖啡，也能點杯德國GEROLSTEINER 迪洛斯汀蘋果氣泡礦泉水，用蘋果香和氣泡點綴下午時光

沒有菜單，所有的東西都寫在牆壁上，新鮮的豆子手動磨豆機，慢磨的咖啡香，靜靜欣賞品味咖啡午後

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：平溪線三貂嶺碩仁秘境小鎮一日遊

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