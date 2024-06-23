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竹子湖繡球花特色農遊 淡雅芬芳萬種風情

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圖：台北市政府產業發展局／提供
圖：台北市政府產業發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北市政府產業發展局輔導竹子湖多家繡球花農園，邀請遊客認識海芋大道上的大梯田花卉生態農園，從前的十八層水稻田，如今是一層層的繡球花田，最有名的百年梯田，有高有低的間距層次豐富，營造如萬花筒般的炫麗花海。

大梯田用心營造花田地景藝術。　圖：台北市政府產業發展局／提供
大梯田用心營造花田地景藝術。　圖：台北市政府產業發展局／提供

二代接手　打造視覺新意象

大梯田花卉生態農場取名「大梯田」，源自於曹家祖先留下的百年梯田，曾種植過蓬萊米、高冷蔬菜、杜鵑、海芋到繡球花。園主曹永成有50年種花經驗，種植繡球花也有十餘年，曹永成為十大傑出農村青年，太太高碧蓮則是神農獎得主，夫妻倆對農業的全心投入與卓越貢獻，深深影響了女兒曹雅芳，希望把上一代辛苦打拼的成果延續下去。

▲曹永成和高碧蓮夫妻是竹子湖的浪漫佳偶。　圖：台北市政府產業發展局／提供
▲曹永成和高碧蓮夫妻是竹子湖的浪漫佳偶。　圖：台北市政府產業發展局／提供

66年次的曹雅芳，家中排行第三，原本她和先生定居澳洲墨爾本，因家中農場希望轉型休閒，2019年她決定回來和父母齊心協力經營農場。她接手後，逐漸從農場的軟硬體方面做改造，行銷方面建置官網、Line、FB、IG 做網路行銷，與農遊超市、KKday、Klook 等平台串連推農遊行程；更請來設計師為農場打造專屬的視覺意象，清新自然風格，令人眼睛為之一亮，老客人都驚呼，農場變得不一樣了！

回來接手十餘年，曹雅芳遇過許多挑戰，例如疫情期間客人不出門賞花，她想到父親是育苗高手，不如把父親的繡球花苗寄給想要的客人吧！沒想到繡球花苗宅配到府服務，意外受到歡迎，隔年還有客人詢問買花苗，為農場開發新的商機。

階梯式繡球花　色彩繽紛吸睛

▲階梯式繡球花 色彩繽紛吸睛。　圖：台北市政府產業發展局／提供
▲階梯式繡球花 色彩繽紛吸睛。　圖：台北市政府產業發展局／提供

從海芋大道旁的小徑往上走，遠離喧囂的人潮車潮，心情隨之沉澱下來，用五感體驗這座山林。農場一年四季各有風情，3～4月是紅楓葉、5～6月是繡球花、8～9月是金針花，其中最熱門的就是繡球花季，階梯式的綠色梯田變成色彩繽紛的絢麗花海，夢幻又浪漫的夏日場景，總是吸引無數遊客網紅前來打卡拍照。

大梯田佔地約2,300坪，種植約十幾種品種繡球花，較特殊的為「太陽神殿」、「佳澄」等品種的圓錐繡球花。每年更新佈置拍照打卡點，展現其創意巧思，今年作品「盪鞦韆」由擁有花藝師專長的姊姊親自設計，她用彩色鞦韆造型搭配花藝設計，喚起兒時童年回憶，榮獲今年度海芋季地景藝術比賽第一名佳績。

DIY繡球花手作體驗、品嚐農村割稻飯

▲品嚐農村割稻飯。　圖：台北市政府產業發展局／提供
▲品嚐農村割稻飯。　圖：台北市政府產業發展局／提供

繡球花季期間，憑門票來園區賞花拍照，還能享用咖啡、點心、割稻飯，其中的割稻飯有著特殊意義。曹雅芳說道，這裏曾是蓬萊米生產地，希望遊客在享用食物時，也能連結到當地人文歷史，讓賞花之旅更有深度。

▲DIY繡球花手作體驗。　圖：台北市政府產業發展局／提供
▲DIY繡球花手作體驗。　圖：台北市政府產業發展局／提供

此外，農場也推出繡球花苔球、浮游花等DIY手作體驗課程。花藝教室面對一整排的浪漫花景，室內的原木桌椅呈現溫暖質感，遊客在此輕鬆享受插花樂趣，也將美好心情帶回家。這幾年有不少來自東南亞、香港、新加坡的旅客來農場遊玩，大梯田花卉生態農園也通過穆斯林友善景點認證，讓國際穆斯林朋友玩得更安心。

置身空靈山谷　青楓步道療癒身心

現代人工作生活忙碌，需要適時按下暫停鍵，回歸自然療癒身心。農場位於空靈山谷，四周環境清幽，來此大口呼吸清新空氣、聆聽蟲鳴鳥叫、感受四季自然之美，緊張壓力自然而然消除。除了賞花，曹雅芳也推薦園區外圍的青楓步道，細雨濛濛時漫步其中非常有療癒感。

推動綠色永續旅遊

面對綠色永續的潮流，大梯田花卉生態農園也秉持環保永續精神，持續努力保護自然資源，同時推動農業觀光的發展。例如，農場海芋已獲得綠色保育標章，繡球花也正在積極申請中。此外，大梯田花卉生態農場通過特色農業旅遊場域認證，未來也積極申請永續旅遊認證。

有關「2024竹子湖繡球花季」花況及交通資訊，請至繡球花季活動臉書或官網查詢，更多好吃好玩請參閱「臺北市政府產業發展局」Facebook 粉絲專頁。

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海芋 繡球花 賞花

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