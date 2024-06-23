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極東「馬崗漁村」小旅行！ 潮間帶踏浪尋海女 原始鮮味滿足味蕾

聯合新聞網／ 行遍天下
極東「馬崗漁村」小旅行
極東「馬崗漁村」小旅行

【圖／文：行遍天下】

黎明時分的海上金光灑向百年石頭屋，溫柔喚醒可愛的馬崗漁村，石牆上的貓咪伸長懶腰打著呵欠，寧靜的漁村日常，歲月靜好。馬崗是台灣本島最東邊的漁村，位於新北市貢寮區三貂角燈塔正下方的海岸，至今保留昔日軍事管制區遺跡和傳統石頭屋文化，同時擁有海女文化、潮間帶生態和海鮮特產，值得花上一整天停留。

▲馬崗漁村
▲馬崗漁村

背山面海、腹地狹小的馬崗漁村，卻得天獨厚坐擁海景第一排視野，宛如洗衣板線條的海蝕平台往大海延伸，有著曲線美麗的海蝕紋理。位於馬崗漁港前的馬崗潮間帶，分不著大大小小的潮池與潮溝，春天來臨時，海蝕平台會冒出綠油油的石蓴與藻類，彷彿綠色絲絨地毯；時序入夏後，綠藻漸少，此時潮池中蘊藏的小魚苗、珊瑚藻、海葵、珠螺、海兔和螃蟹紛紛現身，被形容是「一潮池一世界」，來此觀浪戲水、探索生態之餘，還可近距離欣賞當地海男海女採收海菜。依偎著馬崗漁港的成排長方形大水池，則是東北角最知名的九孔養殖池，特殊景觀成為熱門打卡點。

▲馬崗潮間帶
▲馬崗潮間帶

▲九孔養殖池
▲九孔養殖池

　

聽在地人訴說漁村故事

除了自行依照地圖參觀漁村，位在極東公園附近、漁村入口處的「曙。旅」文化工作室，也提供付費的導覽之旅，女主人吳函恩是土生土長的貢寮女生，成年後返鄉用心規劃遊程，提供專業解說服務，除了帶領旅人探索珍貴百年石頭屋，店內也供應石花凍飲、水果冰棒、台灣精釀啤酒和極東信箱服務。石頭屋是東北角漁村的特有風情，當地居民就地取材，以砂岩和咾咕石打造牆壁厚達60公分的石頭屋、高2.5公尺的石堤，僅有30、40公分寬的窗戶，展現漁村先民的生活智慧。

▲「曙。旅」文化工作室
▲「曙。旅」文化工作室

▲馬崗漁村石頭屋
▲馬崗漁村石頭屋

　

細品大海的原始鮮味

養殖漁業是馬崗經濟來源，又稱貢寮鮑的九孔，以半開放式的海水養殖，東北季風時節是繁殖季，盛產鮑魚Q彈鮮甜，深受老饕喜愛。強勁海風令人生畏，卻為三貂角海域帶來洄游生物，馬崗漁民駕駛小船捕撈漁獲，恰好供應村內的小吃餐飲店。位在海景第一排的「嗨九」小吃店，主打小卷米粉、滷鮑魚、蒜蝦冬粉和紫海膽等料理，店門口擺放自家漁船當日捕獲的石斑、金花、龍蝦等現流漁獲，豪邁大碗的招牌海鮮麵價格口味親民；鄰近的「阿萬柑仔店」除了賣滷飽魚，清涼的枝仔冰也很受歡迎；最早帶動漁村發展的「馬崗街27號咖啡小館」專賣單品咖啡、冷萃咖啡。東北角盛產的石花菜營養豐富，海女採集後需要經過淡水浸泡、搓洗、曝曬等的工序，讓顏色逐漸變淡，五月走訪漁村，到處都能看見石花菜做日光浴，煮過的石花菜製成凍後，添加花蜜、檸檬或鮮奶享用，清新又爽口；另一種珊瑚草可直接燙熟涼拌當小菜，或是曬乾製成海燕窩，飽含大海風味，都是馬崗令人心心念念的美好。

▲嗨九-蒸鮮小吃
▲嗨九-蒸鮮小吃

▲曙。旅文化工作室-石花凍飲
▲曙。旅文化工作室-石花凍飲

　

景點資訊

曙。旅文化工作室

地址：新北市貢寮區馬崗街35號之1

時間：10:30-18:00 （週一、二公休，導覽遊程請電洽）

FB：曙。旅

　

嗨九

地址：新北市貢寮區馬崗街3-1號

電話：0908-919-960

時間：10:00-18:00（週三公休）

　

阿萬柑仔店

地址：新北市貢寮區馬崗4-1號

電話：02-2499-1857

時間：06:00-20:00

　

馬崗街27號咖啡小館

地址：新北市貢寮區馬崗街27號

電話：0963-826-101

時間：10:30-18:00（週三、四公休）

FB：馬崗街27號咖啡小館

注意事項：咖啡館於四月底暫時歇業進行整修，重新開放日於臉書公告。

　

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