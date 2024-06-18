租約到期！ 「THE上海」7／1結束營業 上海鄉村菜暫別了
台北101美食少一家！ 「THE上海」位在台北101四樓，是上海鄉村2020年推出的新品牌，不過由於租約到期，最新公告只營業到7月1日，並邀民眾把握時間，再來回味一回。
「THE上海」是由上海鄉村、飯BAR智作合力推出的餐飲品牌，於2020年8月進駐台北101購物中心4樓，以「時髦中菜」為設計概念，在餐桌上推出多款特色菜餚，例如「京醬爆豬絲佐鴨餅」、「蟹黃閣吐司」、「傳說烤方佐美人茗」等。
開業即將屆滿4年的「THE上海」，近日於臉書粉專公告只營業到7月1日。據《ettoday》報導，餐廳表示主因是租約到期，未來除了進駐百貨商場，也不排除開設街邊店，將繼續找新地點重新開張。
另外，新北汐止在地經營13年，La new集團旗下經營的「Lamigo那米哥宴會廣場」無預警吹熄燈號，業者於17日夜晚在臉書發文感謝支持，於宣布已於6/16結束營業。
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