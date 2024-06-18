一喝就是10多年！台北最頂CP值「老牌飲料店」25元喝爆「1公升紅茶」 在地人不排隊都喝「這一家」

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友Chaoyi Lee、潘真珠分享
圖／摘自Google地圖 網友Chaoyi Lee、潘真珠分享

便宜出了名的古早味手搖飲！大龍峒保安宮附近，有一間廣為人知的在地飲料店「紅茶屋」，飲品選擇超過50種，銅板價超大杯，1,000毫升的紅茶只要25元。而與紅茶屋步行不到一分鐘的距離也有一家「奶茶站」同樣人氣超高，CP值不輸紅茶屋，奶茶更被網友讚「超級厲害」。

圖／摘自Google地圖 網友Chaoyi Lee分享
圖／摘自Google地圖 網友Chaoyi Lee分享

銅板美食隱身巷弄，位於大同區的知名老牌飲料店「紅茶屋」以俗又大碗廣為人知，開業逾40年累積了好人緣與口碑，不分平假日都能不時看見店前的等候人潮。最低只要15元就能喝到消暑茶飲超便宜，而大杯容量更是多達1,000毫升，25元一杯喝到飽，傳統滋味與超佛銅板價，是許多人有經過就會買一杯解解渴的首選。

除了純茶、奶茶外，也有咖啡、美祿、青梅汁等飲品，還有粉絲強推的「綠豆牛奶冰沙」，喝得到綠豆顆粒與綿密冰沙，甚至有人一喝就是25年。

圖／摘自Google地圖 網友Chaoyi Lee分享
圖／摘自Google地圖 網友Chaoyi Lee分享

此外，距離紅茶屋約40米處也有一家平價的「奶茶站飲料坊」，有網友十分推薦懷舊口味「椰果奶茶」，茶香不澀、甜度剛好；而基本款紅茶則喝得到決明子香，「鮮奶茶」更是鄰居們首推必喝。有網友分享「在地人都喝這家，不用排隊」、「從國中喝到大學，不變的好味道和價格」。以上兩家古早味飲料店都非常推薦，有來到附近或到保安宮拜拜，不妨在巷弄間走一走，或許還會有意想不到的發現喔。

圖／奶茶站飲料坊粉絲頁
圖／奶茶站飲料坊粉絲頁

圖／奶茶站飲料坊粉絲頁
圖／奶茶站飲料坊粉絲頁

紅茶屋

地址：台北市大同區重慶北路三段335巷56之1號

營業時間：6:30–20:30

奶茶站飲料坊

地址：台北市大同區重慶北路三段335巷42號

營業時間：週一至六6:00–22:00（僅供參考，以店家實際營業狀況為準）

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