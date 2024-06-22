信義區人氣日料「初の鮨」頂級漁貨配職人手藝 鮮美指數一吃難忘！





【初の鮨】就位在台北信義區的莊敬路上，坐落於寧靜的住宅區之中，鄰近世貿捷運站，交通便利卻又不失靜謐的風格，讓來店的顧客都能有最佳的用餐體驗，也讓許多饕客不惜遠道而來也想一嚐為快！

店家裝潢是呈現濃濃日式風情，坐位也分成了可以與三五好友一起同樂的四人桌，與可以邊吃邊欣賞師傅手藝的吧檯區，不論是獨食還是揪團享用都相當合適。

▲牆上更是掛著「富嶽三十六景」之一的相州梅澤左，替用餐環境增添了許多日式氛圍。

店內的料理以丼飯、壽司與單點日料為主，同時也有不同價位的壽司組合可供選擇，實在又新鮮的用料，在師傅巧手下，呈現出一道道令人驚艷不已的日式料理，不只擄獲了許多饕客的心，也吸引了許多顧客前來嚐鮮。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。









│究級海鮮生魚丼

嚴選當日新鮮漁貨製作的澎派海鮮丼飯，一口氣可以嚐到鮪魚、鮭魚、星鰻、蟹膏、干貝、比目魚、玉子燒、鮭魚卵、天使紅蝦等美味，滿滿一碗的海鮮搭配醋飯，一碗下肚超滿足！

│進擊的綜合握壽司10貫

一樣選用新鮮漁貨製作的握壽司，每項食材都經過師傅細心雕花、調味處理，味道更能與醋飯融合，鮮美滋味蘸點醬油、芥末，風味更有層次感！一口一個更能吃出食材品質！還可以升級成有海膽的版本喔！

│炭火玫瑰牛丼

特別選用美國優質牛背間肉，再使用炭火烘烤出完美熟度，搭配自製的莎莎醬，肉香濃郁、口感扎實的牛肉搭上酸爽莎莎醬，讓人忍不住一口接一口，一不注意就吃完整碗飯。

▲和風生牛肉。使用澳洲頂級和牛，和牛油脂較多、香氣更足，搭配水果醋、辣蘿蔔泥與生洋蔥增味解膩，既開胃又爽口！

▲鮭魚押壽司。「押壽司」比起手握飯會更緊實，魚肉與米飯密合，味道緊緊所在裡頭，搭配鮭魚、玉子燒、小黃瓜呈現出多層次口感，每一口都是幸福滋味！

【初の鮨】在地深耕6年之久，在2023年在周邊創立專營「日式無菜單」的分店，本店則繼續為民眾提供物超所值的日式料理，讓饕客可以依據個人喜好選擇去哪間店。想念海鮮的鮮美風味了嗎？趕緊拿起手機預約吧！





【初の鮨】

店家地址：台北市信義區莊敬路409號

店家電話：0227206619

營業時間：11:30-14:30，17:30–21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/4arHMyF





【初の鮨-私廚】

店家地址：台北市信義區莊敬路255號

店家電話：0227206869

營業時間：12:00–14:30，17:30–21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3Uz1vqn





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