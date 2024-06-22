信義區人氣日料「初の鮨」頂級漁貨配職人手藝 鮮美指數一吃難忘！
【初の鮨】就位在台北信義區的莊敬路上，坐落於寧靜的住宅區之中，鄰近世貿捷運站，交通便利卻又不失靜謐的風格，讓來店的顧客都能有最佳的用餐體驗，也讓許多饕客不惜遠道而來也想一嚐為快！
店家裝潢是呈現濃濃日式風情，坐位也分成了可以與三五好友一起同樂的四人桌，與可以邊吃邊欣賞師傅手藝的吧檯區，不論是獨食還是揪團享用都相當合適。
店內的料理以丼飯、壽司與單點日料為主，同時也有不同價位的壽司組合可供選擇，實在又新鮮的用料，在師傅巧手下，呈現出一道道令人驚艷不已的日式料理，不只擄獲了許多饕客的心，也吸引了許多顧客前來嚐鮮。
嚴選當日新鮮漁貨製作的澎派海鮮丼飯，一口氣可以嚐到鮪魚、鮭魚、星鰻、蟹膏、干貝、比目魚、玉子燒、鮭魚卵、天使紅蝦等美味，滿滿一碗的海鮮搭配醋飯，一碗下肚超滿足！
一樣選用新鮮漁貨製作的握壽司，每項食材都經過師傅細心雕花、調味處理，味道更能與醋飯融合，鮮美滋味蘸點醬油、芥末，風味更有層次感！一口一個更能吃出食材品質！還可以升級成有海膽的版本喔！
特別選用美國優質牛背間肉，再使用炭火烘烤出完美熟度，搭配自製的莎莎醬，肉香濃郁、口感扎實的牛肉搭上酸爽莎莎醬，讓人忍不住一口接一口，一不注意就吃完整碗飯。
【初の鮨】在地深耕6年之久，在2023年在周邊創立專營「日式無菜單」的分店，本店則繼續為民眾提供物超所值的日式料理，讓饕客可以依據個人喜好選擇去哪間店。想念海鮮的鮮美風味了嗎？趕緊拿起手機預約吧！
店家地址：台北市信義區莊敬路409號
店家電話：0227206619
營業時間：11:30-14:30，17:30–21:30
店家地址：台北市信義區莊敬路255號
店家電話：0227206869
營業時間：12:00–14:30，17:30–21:30
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