打造專業形象的第一步！台北５間證件照形象照探店分享

有個專業感十足的個人形象照，或是求職時的證件照，不管是放在 LinkedIn，或是放在社群媒體上，絕對都是大大加分！這次七分之二的探索全面評比 5 家台北照相館，尤其推薦給準畢業生和社會新鮮人，在畢業之前拍一張屬於你的專業求職照吧！





1. HOLO+FACE 照相館

圖 / HOLO+FACE 照相館

圖 / HOLO+FACE 照相館

🏠台北仁愛店：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄25號｜02-7729-1665

🕰營業時間：星期一至星期日，中午 11:00 至晚上 20:00，預約制

💰價格：證件照精緻妝髮 $1,200，職業肖像照（含妝髮） $2,200

HOLO+FACE 照相館在全台皆有分店，台北仁愛店位於東區明曜百貨後方巷弄內，交通十分便利。HOLO+FACE 主打「1 對 1 妝髮造型」、「專業攝影」和「精緻修圖」一站式明星級體驗，除了形象照，也有提供證件照、各式寫真照、或是專業訂製照片等服務。

現場提供多種色系的基本套裝、襯衫、學士服、西裝外套等服裝供客人使用，可以免費借用。每個拍攝項目皆含妝髮服務，會提供客人專屬的全新化妝粉撲，預約可直接透過店家官網，時段價位清晰透明。拍攝完畢後會有一對一的修圖討論，修圖師會根據客人需求仔細調整，整體服務過程流暢且方便！





2. 好時有影 Golden Years

圖 / 好時有影 Golden Years

圖 / 好時有影 Golden Years

🏠地址：台北市中山區南京東路一段10號4樓

🕰營業時間：週一至週日 10:00-18:30，預約制

💰價格：韓式證件照 $399，個人半身形象照 $599，妝髮服務 $800(女) $600(男)

好時有影 Golden Years 近捷運中山站 2 號出口，位於大倉久和飯店對面。工作室寬敞明亮，有沙發休憩區、梳妝區、攝影棚、選片區等。除了主打專業形象照拍攝之外，也提供求職照、證件照、團體照服務，且價格相當實惠！尤其推薦給大學生來拍畢業照。

店內的妝師技術非常不錯、攝影師指導起來經驗老道，正個拍照過程都讓人覺得很輕鬆。所有拍攝需事先於官網預約，上面提供三週內可拍攝的時段；個人照精緻修圖會於一週內交件，若有急需可加價隔日領取。整體來說，好時有影影交通便利、服務專業，一張形象照甚至千元有找，絕對是小資族拍求職照的好選擇。





3. ST 專業自然形象照攝影工作室

圖 / ST 專業自然形象照攝影工作室

圖 / ST 專業自然形象照攝影工作室

🏠地址：台北市大同區承德路三段107號4F

🕰營業時間：預約制

💰價格：半身形象照 $2,900-$3,500，全身形象照 $3,200-$3,800

ST 專業自然形象照攝影工作室近捷運民權西路站，隱身在住家大樓中。攝影工作室佔據約 15 坪的獨特空間，擁有豐富的器材與專業設備，也是不少知名藝人的商業攝影御用團隊。店內提供故事性婚禮攝影、海外國內婚紗攝影、個人照、形象照、求職照、孕婦照等，以獨特的多重閃燈技術和夜景婚紗攝影而聞名。

在自己打理好妝髮後，攝影師會親切的引導，整個拍攝過程不到 30 分鐘，且效果讓人相當驚艷！雖然這間價格較高，但專業度和成品絕對對得起這個價格，適合想要有張專業形象照的人。最特別的是，這間形象照可以加價，由專業的新秘造型師打理妝髮。





4. Qoopio 大研創意

圖 / Qoopio 大研創意

圖 / Qoopio 大研創意

🏠景美店：台北市文山區景美街1-2號

🏠中山店：台北市中山區中山北路一段140巷7號2樓

💸收費：韓式證件照 $599，半身韓式形象照 $1899 （含妝髮）

🕰營業時間：12:00-21:00，週五六公休

Qoopio 大研創意在台北共有中山、景美兩間分店。本次體驗的景美店位於景美站二號出口，步行十分鐘的距離。店內提供韓式大頭貼證件照、半身／全身形象照、全家福照、雙人/情侶合照，甚至還有體態紀錄的沙龍形象照可以選擇，種類豐富。

若選擇含妝髮可素顏前往，直接和彩妝師討論妝髮風格；攝影師也會引導表情與肢體，讓照片更加自然。拍攝完成選好要精修的照片之後，攝影師會與客人現場討論修圖細節，後續修改完成後，修圖師會在官方 LINE 上進行校稿。完稿當天，精修好的照片電子檔案就會 email 至你提供的信箱，實體照片也能選擇掛號寄送或直接回店取貨。





5. Ohmo Studio 奧莫韓式照相館

圖 / Ohmo Studio 奧莫韓式照相館

圖 / Ohmo Studio 奧莫韓式照相館

🏠板橋江翠店：板橋區文化路二段182巷3弄55號

🏠公館台大店：台北市羅斯福路四段42號3樓

💸收費：一般證件照 $599，畢業寫真照 $1,800（含妝髮）

🕰營業時間：11:30-20:30，預約制

Ohmo Studio 奧莫韓式照相館目前在台北有兩家分店，分別位於板橋江翠店和公館台大店，兩家照相館皆離捷運站均約 2-3 分鐘路程，交通便利。店內設計簡單乾淨，提供三張化妝桌和兩個拍攝場地，分區規劃明確動線順暢。店家提供韓式證件照、護照照片、韓式形象照、寫真照、全家福等多種拍攝服務。

拍照需透過官網預約，現場付費即可。到館後須加入官方 LINE，於拍攝完畢後店家會將修容後圖檔於 30 分鐘內提供電子檔，顧客可以再與攝影師討論修容部位是否需要調整，調整完後即可以當下拿到沖洗照片，或是另外付費享受郵寄或店到店服務。





以上為本次的台北照相館推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗 5 間風格不同的台北專業拍攝工作室。個人形象照價格通常不便宜，因此更需要慎選店家，並且事前清楚的跟攝影師溝通使用的目的，更能幫助攝影師指導姿勢、選擇適合的背板，以及給予服裝上的建議，希望大家都能拍出心目中 100 分的專業個人照！

延伸閱讀>>【台北形象照推薦】個人求職照這邊拍！6 間台北專業形象照相館評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」