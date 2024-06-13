畢業快樂！ 送給自己最棒的禮物 社會新鮮人必看

【圖／文：行遍天下】

鳳凰花開，驪歌響起的畢業季，在新北最大複合式商城「裕隆城」一站購足年輕人所有需求，除了師生共享謝師宴留下美好回憶。邁向人生新階段，拍張自然好看的求職照，再穿上第一套正裝面對職場，為踏入社會加分。或好友們相約體驗攀岩，挑戰自我又紓壓！





Carnival 嘉裕西服

應援社會新鮮人 一套西服伴你打天下

剛進入社會新鮮人充滿熱血，正裝是面對工作挑戰必備行頭，台灣西裝領導品牌Carnival嘉裕2024年夏季推出「Carnival Generation新職裝」系列，為社會新鮮人準備人生第一件獨一無二的戰服！專為亞洲人設計的獨家版型修身俐落，明亮的藍、淺灰展現活力，且具備吸濕排汗、抗UV機能，好穿、好活動，讓你在面試、入職聚會等場合展現自信，且服務包含售後尺寸修改，小資族可用實惠的職場應援價輕鬆擁有台灣經典服飾工藝的尊榮享受。

除了新職裝，另有專為台灣濕熱型氣候打造，使用輕量涼感的科技面料新型態西服「ZERO+零負重涼感」系列，以100%聚酯超細纖維-異形斷面紗製作，比一般西服減重20%，具高度透氣性，能更有效率吸濕排汗，夏天長時間穿著涼爽無悶感。在保養上也相當容易，西褲可直接水洗與溫和機洗，洗滌後速乾。布料具抗皺特性，不需特殊整燙，即可維持山褶線。

位置：裕隆城5F

電話：02-2910-1066

網址：shop.carnival.com.tw

消費：新職裝系列特別推出職場應援價。經典方案（新職裝一套：西裝外套+西褲）$7,900、旗艦方案（新職裝一套+襯衫一件+精選領帶一條）$9,900





原岩攀岩館

垂直90度的考驗 突破自我迎向目標

畢業季到了，畢業生踏出校園、即將步入社會接受考驗與歷練，趁著進入下個階段的空檔時間，和三五好友來場別開生面的挑戰賽吧！透過刺激又有趣的攀岩活動，克服心中恐懼、學習相信自己能突破、展現勇於面對下一場人生新階段的意志力吧!快來YES!LIFE裕隆城7F熱門的「原岩攀岩館」，不僅設備齊全、還有專業教練引導，現場還規劃「上攀」和「抱石」兩個區域，來一趟可體驗兩種攀岩的樂趣；館內上攀牆高10公尺、6道自動確保器及Top Rope區、而抱石區牆高3至4公尺，且十分寬敞。第一次接觸攀岩新手也無須擔心，只要提前預約體驗，現場有專業教練指導基礎攀爬技巧，提醒攀岩時需要注意的安全事項，帶領新手更安全、輕鬆入門90度的垂直考驗。

位置：裕隆城7F

電話：02-8914-7755

網址：tupclimbing.tw

消費：「新手推薦！單堂攀岩體驗」單人預約體驗費$1,200/人，兩人以上預約享優惠價$999/人，包含教練指導、抱石、上攀體驗與裝備租用。體驗時間為教練指導1小時、自由攀爬1小時。年滿7歲即可預約或現場報名，10人以上享優惠團體價





HOLO+FACE

體驗韓國明星級的自然感證件、求職照

畢業了！準備留學或成為社會新鮮人，先來張最自然求職照為展開人生新階段。HOLO+FACE新店裕隆城店位在電扶梯旁的顯眼位置，整體空間以「鏡頭」為設計靈感，踏入就可感受沉穩「凝視藍」營造出獨樹一格的品牌基調。團隊以1對1提供專業服務，首先由造型師協助客人挑選服飾，現場提供西裝外套、襯衫等免費服裝。再依個人特質提供妝髮建議，並有衣物消毒箱、一次性粉撲、彩妝用具消毒，確保安全衛生。

完成妝造後，進入保有隱私感的獨立攝影棚開拍，攝影師以「蝴蝶光」打出立體輪廓，讓光線更加柔和並保留臉上陰影，同時引導表情與動作，為客人呈現最佳狀態的自己。拍攝後可坐在修圖師旁一對一針對細節討論，修圖強調保有個人特質，同時針對頭型、臉部比例調整，再修掉瑕疵。修圖完成可於半小時內取件，這段時間可先到超過250家品牌商場逛街降低等待時間，享受愉快Shopping時光。

除了實體照片，HOLO+FACE也提供會員帳號讓消費者可自行下載電子照片，照片保存期間可隨時加洗所需尺寸。此外，辦證不拍被退件，享有「全台唯一有保固」的證件照，並聯手「太魯閣旅行社」提供代收辦證服務，出國辦護照沒煩惱。

位置：裕隆城4F

電話：02-2916-1256

網址：booking.holoface.photos

消費：行遍天下讀者專屬優惠，即日起6/30前，拍攝「含妝髮證件照」（精緻妝髮或專業妝髮），預約時輸入「id2024」即享100元折扣。*適用項目：證件照 / 識別證 / 紀念證/學士證 / 學生證 *不得與其他優惠併用 *需於優惠期間「拍攝」折扣方有效*HOLO+FACE 保有活動解釋、說明與暫停之權利





金色三麥

謝師宴專案 學生優惠超好康

畢業季想歡樂Chill一夏嗎？「金色三麥」謝師宴套餐絕對是歡聚熱點首選。位在裕隆城綠意庭園旁的店面以復古紅磚牆、拱型窗格，打造經典歐式酒窖風格，邀集師長與三五好友，暢享種類豐富的精緻美食和招牌精釀啤酒，「謝師宴套餐」可享7道精緻美饌：凱薩沙拉爽脆開胃，金色三麥經典大拼盤一次狂享酥炸椒麻雞、德式豬腳、德式香腸等美味。蜜香滿天飛吃得到先炸後爆炒、香甜涮嘴的雞翅。現釀啤酒蝦鮮甜略帶啤酒麥香吮指回味，德式香腸披薩薄脆可口。2選1的西班牙海鮮燉飯、松露野菇燉飯鮮美豐盛，最後來份成熟大人味的黑麥霜淇淋，超滿足！（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

位置：裕隆城1Ｆ

電話：02-2910-0509

網址：www.lebledor.com

消費：金色三麥謝師宴套餐供應時間5/13-6/30，$5,999+10%（建議人數：十位），憑應屆畢業生學生證，提前三天預訂套餐，贈一公升金色三麥精釀啤酒三瓶，再享十公升精釀啤酒加購優惠價$3,888/桶。出示教師證再贈六吋蛋糕

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





店家資訊

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

FB：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日∼週四11:00~21:30，週五、週六及國定假





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